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Компания Microsoft представила свое видение «современной ОС»

Представитель IT-гиганта Microsoft на выставке Computex-2019 рассказал, как компания представляет себе «современную операционную систему». В будущем разработчики видят Windows облачной и управляемой посредством взгляда и голоса.
Компания Microsoft представила свое видение «современной ОС»

Вице-президент Microsoft Ник Паркер отметил, ОС передового поколения должна устанавливать обновления в фоновом режиме без прерываний и перезагрузок, чтобы не отвлекать пользователя. Разработчики хотят «оперативке» будущего отделить вычисления от приложений, то есть реализовать интеграцию с облачными сервисами. Некоторые операции можно будет производить удаленно на серверах, более безопасных, нежели ПК.

Современная ОС должна поддерживать различные способы взаимодействия с пользователем, включая касания, голос, перо, взгляд. Среди требований к Windows будущего г-н Паркер назвал ИИ, поддержку 5G-сетей, обеспечение работоспособности устройств разных форм-факторов, в том числе и аппаратов с гибкими экранами или двумя дисплеями.

Эксперты не исключают, что некоторые требования к «современной ОС» Microsoft реализует уже в апдейте фирменной «десятки», готовящемся к выходу осенью. Кроме того, IT-гигант разрабатывает конкурента Chrome - систему Windows Lite, интегрированную с облаками.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:10

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