Компания Microsoft представила свое видение «современной ОС»





Вице-президент Microsoft Ник Паркер отметил, ОС передового поколения должна устанавливать обновления в фоновом режиме без прерываний и перезагрузок, чтобы не отвлекать пользователя. Разработчики хотят «оперативке» будущего отделить вычисления от приложений, то есть реализовать интеграцию с облачными сервисами. Некоторые операции можно будет производить удаленно на серверах, более безопасных, нежели ПК.Современная ОС должна поддерживать различные способы взаимодействия с пользователем, включая касания, голос, перо, взгляд. Среди требований к Windows будущего г-н Паркер назвал ИИ, поддержку 5G-сетей, обеспечение работоспособности устройств разных форм-факторов, в том числе и аппаратов с гибкими экранами или двумя дисплеями.Эксперты не исключают, что некоторые требования к «современной ОС» Microsoft реализует уже в апдейте фирменной «десятки», готовящемся к выходу осенью. Кроме того, IT-гигант разрабатывает конкурента Chrome - систему Windows Lite, интегрированную с облаками.