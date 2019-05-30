Клеймо Шурика в жизни актера Александра Демьяненко





30 мая 2019 года актеру Александру Демьяненко исполнилось бы 82 года. Знаменитый артист за свою жизнь сыграл более сотни ролей, многие из них достаточно интересные и яркие, однако наиболее запомнился зрителю образ студента Шурика. В то время как поклонники Александра Сергеевича восхищались талантом своего кумира, сам киноартист тяготился этой ролью, ставшей для него бременем. По признанию самого Демьяненко, его утомляли творческие вечера, на которых он был вынужден отвечать на вопросы, касающиеся исключительно картин с пресловутым студентом в очках. Эта роль, принесшая ему славу, по сути, закрыла дорогу в мир серьезного кино, из-за комедийного амплуа немного бестолкового парня в очках артиста не брали на другие роли.Родился Александр Демьяненко на севере России, в Свердловске. Мама будущей звезды трудилась в бухгалтерии предприятия, папа служил в театре актером. Именно он посвятил сына в мир сцены и перевоплощений. Даже после поступления на юрфак одного из ВУЗов Демьяненко не смог проучиться более полугода, забрав документы и отправившись покорять Москву. Ему удалось успешно сдать экзамены и уже вскоре будущий кумир миллионов был зачислен в знаменитый столичный ГИТИС.Первая роль в кино у Александра Демьяненко стала несколько пророческой, в картине «Ветер» он предстал в образе застенчивого и скромного интеллигентного парнишки Мити. Именно такой образ, воплощенный в картинах о различных передрягах, в которые постоянно попадает студент Шурик, спустя некоторое время стал визиткой артиста.В 1960 году Демьяненко ожидали радикальные перемены в личной жизни, он женился и переехал в Северную столицу, устроившись работать в «Ленфильм». Фильмы, которым предстояло стать лидерами кинопроката огромной страны, Леонид Гайдай снимал в Москве.Долгое время на роль простоватого Эдика, именно такое имя было в сценарии изначально, режиссер не мог найти. Однако в команде съемочной группы нашлись люди, видевшие дебютную роль Демьяненко, они и порекомендовали Леониду Иовичу взять в фильм «вылитого Эдика». Так студент Эдуард стал Шуриком, можно сказать, герой был назван в честь самого исполнителя роли. Причем роль Шурика действительно была настолько гармонична для молодого артиста, что, как и экранный студент, он избегал общения с игравшим его громилу-оппонента Федю Алексеем Смирновым.Выйдя в прокат в 1965 году «Операция «Ы» покорила сердца около 70 миллионов зрителей, став самой популярной в СССР. Через два года, в 1967, Демьяненко, уже заслуженный артист России, снова предстал в полюбившемся кинолюбителям образе Шурика, «Кавказскую пленницу» посмотрели 76,5 миллиона человек. Именно эта звездная картина стала причиной отказа снимать актера в других картинах. Режиссеры боялись рисковать работать с артистом со слишком устоявшимся образом на экране. Роль Шурика стала своеобразным клеймом, после фильмов с ним Демьяненко впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. Благодаря поддержке друзей его брали на эпизодические роли в кино, однако все это было не то, чего жаждала душа сверхпопулярного, но зажатого в рамки одной роли, творческого человека.Играть знаменитого ученого, переместившего царя Ивана Грозного в советскую Москву 1970-х годов, Гайдай намеревался позвать Олега Видова. Однако, к радости многих фанатов Шурика, все же принял решение вернуть Демьяненко в свои картины, несмотря на его крайнее нежелание Александра Сергеевича продолжать киножизнь героя.В личных отношениях Александру Демьяненко судьба также не всегда благоволила, после 20 лет брака он развелся и ушел из семьи. Причем в этой ситуации он проявил недюжинные способности настоящего секретного агента, даже близкие друзья не подозревали о его романе «на стороне». Демьяненко просто в один из вечеров собрал чемоданы и ушел к другой.Таким же он был и в компаниях, вопреки абсолютно несерьезному сценическому образу, комик избегал шумных вечеринок и уж точно не спешил развлекать анекдотами или шутками. Возможно, отказ брать Демьяненко на драматические роли был огромной ошибкой режиссеров, причем не только для самого артиста, но и для кинематографа.Впрочем, нередко именно популярность помогала выходить из сложных ситуаций, так, однажды, во время поездки в Германию Демьяненко смог уговорить на границе работника таможни купить ему шампанское. И это при том, что в советское время, выезжая за границу, все старались привезти как можно больше импортного дефицита, а перевозка незадекларированных финансов могла закончиться даже тюрьмой. Благодаря шарму «Шурика» сотрудник ведомства пошел на нарушение и не только не зафиксировал перевозку излишних денежных средств, но и принес Демьяненко и коллегам алкоголь. Актер мог на улице пройти мимо коллег по работе, фамильярность и вовсе презирал, однако никогда не устраивал скандалов на съемочной площадке.Кстати, блондин Шурик в реальной жизни был жгучим брюнетом. По мнению режиссера именно романтический блонд наиболее гармонично сочетался с характером персонажа, так скромный студент-очкарик стал одним из первых блондинов советского экрана. Как рассказывали коллеги, перекрашивание волос было просто радикальным, после этого процесса у Демьяненко на коже появлялись волдыри. Такие эксперименты могли привести даже к облысению, но у актера от природы были густые и крепкие волосы.Кроме ролей в кино «вечный Шурик» часто участвовал в дубляже зарубежных картин, озвучивая характерных, сильных и волевых персонажей Жан-Поля Бельмондо, Роберта де Ниро, Джона Войта и Донатаса Баниониса. Последний, кстати, оценил работу «Шурика» выше, чем собственную. Снимался Александр Сергеевич и в телесериалах, так, популярный проект «Клубничка» практически получил новое дыхание с его приходом.В августе 1999 года Александр Демьяненко скончался. Актер, ненавидящий роль, сделавшей его легендой, остался для многих миллионов почитателей его таланта именно Шуриком. Его образ был даже запечатлен в скульптурных изваяниях по всей России. Так, Демьяненко-Шурик и Лида демонстрируют студенческую жизнь в композиции памятника студенчеству в Рязани, есть подобные достопримечательности и в Краснодаре, а также других городах.