Медики рассказали о редкой аллергии на воду у людей





По словам ученых, спровоцировать такой вид аллергии может любой контакт с водой в бассейне или во время принятия ванны. Более того, дождь, слезы и пот также могут спровоцировать аллергическую реакцию, приводя к неприятным ощущениям. Согласно подсчетов, в мире от этого страдает около полсотни человек.Медики отмечают, что зуд, покраснение и дискомфорт могут вызывать и примеси в воде в бассейне, добавляемы в воду для ее обеззараживания. Стоит отметить, что людям с аллергией в таких случаях следует избегать контакта с водой. Во время принятия душа или ванны также могут возникать указанные симптомы, но в большинстве случаев реакция организма происходит из-за шампуней и гелей для душа. Специалисты советуют незамедлительно обратиться за помощью в случае сильного зуда после водных процедур, а также затрудненного дыхания и ухудшения самочувствия.