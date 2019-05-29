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Медики рассказали о редкой аллергии на воду у людей

Медики рассказали о редкой аллергии на воду у людей, которая называется аквагенной крапивницей. Данное состояние вызвано сбоем в иммунной системе, когда человеческая кожа соприкасается с водой.
Медики рассказали о редкой аллергии на воду у людей

По словам ученых, спровоцировать такой вид аллергии может любой контакт с водой в бассейне или во время принятия ванны. Более того, дождь, слезы и пот также могут спровоцировать аллергическую реакцию, приводя к неприятным ощущениям. Согласно подсчетов, в мире от этого страдает около полсотни человек.

Медики отмечают, что зуд, покраснение и дискомфорт могут вызывать и примеси в воде в бассейне, добавляемы в воду для ее обеззараживания. Стоит отметить, что людям с аллергией в таких случаях следует избегать контакта с водой. Во время принятия душа или ванны также могут возникать указанные симптомы, но в большинстве случаев реакция организма происходит из-за шампуней и гелей для душа. Специалисты советуют незамедлительно обратиться за помощью в случае сильного зуда после водных процедур, а также затрудненного дыхания и ухудшения самочувствия.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:33

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