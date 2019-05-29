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Алёна Водонаева сказала, что никакого секса с Курбаном Омаровым у неё не было

Накануне бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне модель и блогер Алена Водонаева рассказала о слухах про измены Курбана Омарова и поставила в этой истории жирную точку.

Алёна Водонаева сказала, что никакого секса с Курбаном Омаровым у неё не было

Водонаеву часто обвиняли в многочисленных любовных похождениях. Надо отметить, что сама звезда телестройки не больно-то скрывает, что пребывает в перманентном поиске идеального мужчины. Выйти замуж за Алексея Косинуса оказалось неудачной затеей для Алёны.

В интригах с мужем Ксении Бородиной - Омаровым Водонаева продолжает открещиваться. В недавнем интервью девушка сказала, что не может понять претензий Бородиной по данному вопросу.

Якобы сама Водонаева никогда не могла позволить себе каких-либо отношений с Курбаном.

Алёна Водонаева сказала, что никакого секса с Курбаном Омаровым у неё не было

Удивляется Алёна и рассказам Ксении о том, что кто-то продал ее беременность журналистам. Водонаева уверена, что это новость вряд ли может быть кому-то действительно интересна. А значит, ничего не стоила.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:22

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