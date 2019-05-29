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Дерматолог назвал наиболее эффективные способы избавления от прыщей

Дерматолог рассказал о самых эффективных способах борьбы с дефектами кожи. Среди методов избавления от прыщей наиболее полезным является правильная чистка дермы и использование средств на основе альфагидрокислот.
Дерматолог назвал наиболее эффективные способы избавления от прыщей

Воспаления на коже и акне не обязательно возникают лишь у подростков. Высыпания на лице могут появиться в любом возрасте, вызывая дискомфортные ощущения, недовольство внешностью. Все это ведет к понижению у человека, особенно у женщины, самооценки. Доктор Росс Перри, специализирующийся на проблемах кожи, рассказал, как правильно бороться с проблемой. Прыщи часто возникают из-за инфекции, поэтому в некоторых случаях для их обработки подойдут составы с витамином A и антибиотиками. Отличным способом ухода за кожей является использование средств на основе альфагидрокислоты, обеспечивающей лучшее отшелушивание отмерших клеток, что способствует росту новых. Хорошо очищает дерму продукт с перекисью бензоила.

С гормональными прыщами эксперт советует бороться с помощью противозачаточных таблеток. При тяжелых формах акне лучше обратиться к дерматологу для применения световых процедур, предусматривающих воздействие на зону поражения синим светом. Хорошо снимает воспаление и красный свет. Один из эффективных методов борьбы с дефектами кожи – профессиональный пилинг. Данная манипуляция включает использование определенных кислот, помогающих избавляться от акне.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:00

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