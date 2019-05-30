Сын Анастасии Шубской и Александра Овечкина научился ползать

Анастасия Шубская достаточно быстро пришла в форму после родов, о чем свидетельствуют ее публикации в соцсетях. Супруга Овечкина продолжает скрывать лицо сына, публикуя снимки, где малыш запечатлен спиной к камере.Теперь Шубская решила показать фанатам, что ее годовалый наследник уже умеет ползать, однако ходить еще не научился. На снимках видно, что ребенок ранним утром ползает по квартире. Внимательные фолловеры заметили, что у сына Овечкина «роскошная шевелюра» и крупное телосложение, поэтому предполагают, что сын станет «богатырем» и копией отца.