Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции
Бывшая участница и звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь месяц назад перенесла пластическую операцию по корректировке контура лица, девушка хотела избавиться от брылей. Пластический хирург, проводивший вмешательство, сегодня показал фотографии своей пациентки до и после процедуры.
На данный момент Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и двумя детьми живет в Турции, где у семьи есть собственный бизнес. Девушка часто попадает под критику фанатов за использование уколов красоты и применение пластических операций. Буквально месяц назад звезда "Дома-2" решилась на подтяжку лица, так как хотела избавиться от брылей.
Дарья Пынзарь долго выбирала клинику, а затем еще несколько недель носила специальную повязку, однако, по ее словам, большого дискомфорта она ей не доставила. Сегодня специалист, проводивший хирургическое вмешательство, показал в Instagram фотографии Пынзарь до и после процедуры, отметив, что это еще не финальный результат. Со временем у экс-проектантки "Дома-2" должен сойти отек в области скул, а линии лица стать четче.
Сама Дарья Пынзарь результатом вполне довольна. Для нее это не первая пластическая операция, семь лет назад девушка увеличила грудь с применением гелевых имплантов. Тогда проектантка рассказывала, что на реабилитацию ушло несколько месяцев, нужно было придерживаться диеты и носить специальный бандаж.
В будущем Дарья Пынзарь больше не планирует вносить какие-либо изменения в свою внешность, а также отмечает, что после второй беременности ее грудь не обвисла, а стала выглядеть лучше. Сейчас звезда не скрывает, что у нее есть лишний вес, однако отмечает, худобой на пляже уже никого не удивить, так как большинство девушек именно к этому и стремится. Потому садиться на диету девушка не хочет.
На данный момент Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и двумя детьми живет в Турции, где у семьи есть собственный бизнес. Девушка часто попадает под критику фанатов за использование уколов красоты и применение пластических операций. Буквально месяц назад звезда "Дома-2" решилась на подтяжку лица, так как хотела избавиться от брылей.
Дарья Пынзарь долго выбирала клинику, а затем еще несколько недель носила специальную повязку, однако, по ее словам, большого дискомфорта она ей не доставила. Сегодня специалист, проводивший хирургическое вмешательство, показал в Instagram фотографии Пынзарь до и после процедуры, отметив, что это еще не финальный результат. Со временем у экс-проектантки "Дома-2" должен сойти отек в области скул, а линии лица стать четче.
Сама Дарья Пынзарь результатом вполне довольна. Для нее это не первая пластическая операция, семь лет назад девушка увеличила грудь с применением гелевых имплантов. Тогда проектантка рассказывала, что на реабилитацию ушло несколько месяцев, нужно было придерживаться диеты и носить специальный бандаж.
В будущем Дарья Пынзарь больше не планирует вносить какие-либо изменения в свою внешность, а также отмечает, что после второй беременности ее грудь не обвисла, а стала выглядеть лучше. Сейчас звезда не скрывает, что у нее есть лишний вес, однако отмечает, худобой на пляже уже никого не удивить, так как большинство девушек именно к этому и стремится. Потому садиться на диету девушка не хочет.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:52