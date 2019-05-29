АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Бывшая участница и звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь месяц назад перенесла пластическую операцию по корректировке контура лица, девушка хотела избавиться от брылей. Пластический хирург, проводивший вмешательство, сегодня показал фотографии своей пациентки до и после процедуры.
Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

На данный момент Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем и двумя детьми живет в Турции, где у семьи есть собственный бизнес. Девушка часто попадает под критику фанатов за использование уколов красоты и применение пластических операций. Буквально месяц назад звезда "Дома-2" решилась на подтяжку лица, так как хотела избавиться от брылей.

Дарья Пынзарь долго выбирала клинику, а затем еще несколько недель носила специальную повязку, однако, по ее словам, большого дискомфорта она ей не доставила. Сегодня специалист, проводивший хирургическое вмешательство, показал в Instagram фотографии Пынзарь до и после процедуры, отметив, что это еще не финальный результат. Со временем у экс-проектантки "Дома-2" должен сойти отек в области скул, а линии лица стать четче.

Сама Дарья Пынзарь результатом вполне довольна. Для нее это не первая пластическая операция, семь лет назад девушка увеличила грудь с применением гелевых имплантов. Тогда проектантка рассказывала, что на реабилитацию ушло несколько месяцев, нужно было придерживаться диеты и носить специальный бандаж.

В будущем Дарья Пынзарь больше не планирует вносить какие-либо изменения в свою внешность, а также отмечает, что после второй беременности ее грудь не обвисла, а стала выглядеть лучше. Сейчас звезда не скрывает, что у нее есть лишний вес, однако отмечает, худобой на пляже уже никого не удивить, так как большинство девушек именно к этому и стремится. Потому садиться на диету девушка не хочет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла
Дерматолог назвал наиболее эффективные
Пластический хирург показал фото Дарьи
В США женщина практически не может
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу
Компактный кроссовер Renault
Крис Хемсворт рассказал о
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со
Виктория Толстоганова в течение пяти
Анонсирована игра Pokemon Sleep,
NASA: Земле угрожает приближающаяся
В Сети обнародовали первые фото с
Анастасия Стоцкая призналась в давней
Британские медики рассказали, сколько
В России изменились цены на модели
Денис Никифоров назвал причинами
Спорткар Infiniti Q50 предлагается в
Российские ученые научились
Софья Каштанова назвала 4-месячного
Представлен прототип ноутбука с
Названы способные защитить от рака
Площадь новой квартиры Ольги Бузовой
Певицу Сашу Звереву вызвали в школу
Мужчины чаще выбирают поездки
Эксперты рассказали, чем полезны
В Минобороны назвали сроки поступления
Регина Тодоренко готовится к свадьбе с
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен
Ученые доказали, что работа в ночную
Названы опасности воздействия на
Просмотреть все новости