АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла замершую беременность

Супруга Стаса Костюшкина Юлия рассказала о трагедии, едва не разрушившей их с артистом брак. Жене знаменитости довелось перенести замершую беременность.
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла замершую беременность

Стас и Юлия Костюшкины считаются одной из самых гармоничных семейных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги пережили вместе много радостных моментов и поддерживали друг друга в кризисных ситуациях. Одной из таких трагедий стала замершая беременность у жены артиста. Юлия Костюшкина потеряла ребенка, и на фоне этого ее семья едва не распалась.

Чета Костюшкиных, воспитывавшая общего ребенка, мечтала еще об одном малыше. Супруга музыканта забеременела, но у плода не развивалось сердце, и он замер в утробе матери. Врачи направили жену артиста на аборт. Костюшкина с болью вспоминает, как шла в операционную, заливаясь слезами. Разумом она понимала, что ее ребенок умер, а душой не могла это принять.
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла замершую беременность

Трагедия не лучшим образом отразилась на отношениях супругов, однако они сумели преодолеть кризис и сохранить брак. Настоящим счастьем для пары стало рождение второго наследника – сына Мирона. Новое пополнение в звездном семействе еще больше сплотило его.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла
Дерматолог назвал наиболее эффективные
Пластический хирург показал фото Дарьи
В США женщина практически не может
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу
Компактный кроссовер Renault
Крис Хемсворт рассказал о
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со
Виктория Толстоганова в течение пяти
Анонсирована игра Pokemon Sleep,
NASA: Земле угрожает приближающаяся
В Сети обнародовали первые фото с
Анастасия Стоцкая призналась в давней
Британские медики рассказали, сколько
В России изменились цены на модели
Денис Никифоров назвал причинами
Спорткар Infiniti Q50 предлагается в
Российские ученые научились
Софья Каштанова назвала 4-месячного
Представлен прототип ноутбука с
Названы способные защитить от рака
Площадь новой квартиры Ольги Бузовой
Певицу Сашу Звереву вызвали в школу
Мужчины чаще выбирают поездки
Эксперты рассказали, чем полезны
В Минобороны назвали сроки поступления
Регина Тодоренко готовится к свадьбе с
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен
Ученые доказали, что работа в ночную
Названы опасности воздействия на
Просмотреть все новости