Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла замершую беременность

Стас и Юлия Костюшкины считаются одной из самых гармоничных семейных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги пережили вместе много радостных моментов и поддерживали друг друга в кризисных ситуациях. Одной из таких трагедий стала замершая беременность у жены артиста. Юлия Костюшкина потеряла ребенка, и на фоне этого ее семья едва не распалась.Чета Костюшкиных, воспитывавшая общего ребенка, мечтала еще об одном малыше. Супруга музыканта забеременела, но у плода не развивалось сердце, и он замер в утробе матери. Врачи направили жену артиста на аборт. Костюшкина с болью вспоминает, как шла в операционную, заливаясь слезами. Разумом она понимала, что ее ребенок умер, а душой не могла это принять.Трагедия не лучшим образом отразилась на отношениях супругов, однако они сумели преодолеть кризис и сохранить брак. Настоящим счастьем для пары стало рождение второго наследника – сына Мирона. Новое пополнение в звездном семействе еще больше сплотило его.