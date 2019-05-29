В США женщина практически не может двигаться из-за заболевания, превращающего ее тело в камень





Диагноз прогрессирующая фибродисплазия (ФОП) женщине поставили еще в детстве. Родители обратились к больницу после падения дочери на спину, а медик, встречавшийся с пациентами с ФОП, сразу же осмотрел ее ноги, так как характерным признаком недуга является маленький размер больших пальцев на ногах по отношению к другим фалангам. Данное заболевание является достаточно редким и характеризуется превращением мышц в костную ткань, поэтому носит название «синдрома каменного человека». Лечения в настоящее время от недуга нет, а с течением времени он прогрессирует, средняя продолжительность жизни людей с таким диагнозом составляет 40 лет.Женщине достаточно сложно двигаться, она не может поднимать руки вверх, прямо стоять на ногах и сгибаться в талии. Также ей не удается широко открывать рот, максимально она может размыкать губы на пару миллиметров. Более того, малейшее травмирование приводит к ускорению роста костной ткани, поэтому операции противопоказаны. Стоит отметить, что пациентка ведет сравнительно активный образ жизни, училась в школе и университете, а также встретила любовь и живет с молодым человеком, который помогает ей справляться с повседневными делами.