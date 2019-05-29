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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу поговорили о размере груди и геях

Звезды Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов стали участниками новой программы на видеохостинге YouTube «Есть вопросы». Они задавали друг другу различные вопросы, а поклонники узнали о знаменитостях немало нового.
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу поговорили о размере груди и геях

Вопросы в диалоге и впрямь были совсем разными, в том числе, и провокационные. К примеру, Бузова спросила у Батрутдинова, нужно ли ей увеличивать бюст, а также попросила молодого человека прокомментировать слух о том, что он гей. На это резидент Comedy Club ответил, что он отрицательно относится к искусственной груди.


«Считаю, нет. Лично мое кредо – уж лучше нолик, но свой», – ответил Тимур.

О своей сексуальной ориентации стендапер заявил Ольге, что как раз у Бузовой к нему по такому вопросу недомолвок быть не должно. Кстати, один из собеседников нажимал специальную педаль под столом, если считал, что визави лукавит.

Олю и Тимура не раз подозревали в секретной связи, однако звезды никогда не рассказывали о своих чувствах. А теперь на ТНТ юморист и ведущая "Дома-2" начинают новый проект.

В новом проекте они будут подбирать друг другу вторую половинку. И если не окажется счастливчиков, то Тимур сам женится на Ольге. Уже объявили кастинг на это шоу.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:30

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