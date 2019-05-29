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Крис Хемсворт рассказал о перевоплощении в располневшего бога Тора

Крис Хемсворт, сыгравший Тора в «Мстителях», рассказал, как ему удавалось перевоплотиться в изменившегося до неузнаваемости героя. В последнем фильме бог грома и молний предстал перед зрителями располневшим и неряшливым, за что получил прозвище «Лебовски».
Крис Хемсворт рассказал о перевоплощении в располневшего бога Тора

Так фанаты комиксов Marvel намекнули на схожесть персонажа с главным героем киноленты «Большой Лебовски», снятой братьями Коэнами. Для Хемсворта съемки в образе изменившегося Тора стали настоящим испытанием. Актер тратил три часа на грим, надевал на себя силиконовое «тело» скандинавского бога, весившее около 40 кг. Знаменитости утяжеляли руки и ноги, чтобы замедлить движения его персонажа.
Крис Хемсворт рассказал о перевоплощении в располневшего бога Тора

Продюсеры и режиссеры хотели вернуть прежнего Тора в середине картины, но актер вступился за «толстого» героя и отстоял его. Звезде понравились новые ощущения, которые он испытывал, когда люди подходили и обнимали его, как огромного медведя, гладили «беременный» живот или пытались усесться на колени, будто он Санта-Клаус. Перевоплощения повелителя грома и молнии понравились и поклонникам комиксов, о чем свидетельствует огромное количество тематических мемов.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:10

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