Виктория Толстоганова в течение пяти лет не могла забеременеть

Звезда «Утомленных солнцем» рассказала, что справляться с различными неприятностями в жизни ей помогала работа. Так было до того момента, пока Толстоганова не решила стать матерью, после чего столкнулась с некоторыми проблемами. Ей в течение пяти лет не удавалось забеременеть, поэтому она даже отказывалась от некоторых предложений сниматься в кино. Тем не менее, актрисе удалось достичь поставленной цели, и в браке с первым супругом Андреем Кузичевым родилась дочь Варвара, а позднее и сын Федор. Вторым супругом знаменитости стал актер и режиссер Алексей Агранович, которому она подарила сына Ивана.Толстоганова призналась, что младшие сыновья стали для нее подарками судьбы, а для рождения старшей дочери ей пришлось приложить немало усилий. Стоит отметить, что актриса часто делится с подписчиками в Instagram снимками со своими детьми, отмечая, что очень гордится наследниками и их успехами в жизни.