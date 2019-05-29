АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Виктория Толстоганова в течение пяти лет не могла забеременеть

Известная актриса Виктория Толстоганова в недавнем интервью рассказала о некоторых подробностях личной жизни. Сейчас она является матерью троих детей, а в прошлом в течение пяти лет не могла забеременеть.
Виктория Толстоганова в течение пяти лет не могла забеременеть

Звезда «Утомленных солнцем» рассказала, что справляться с различными неприятностями в жизни ей помогала работа. Так было до того момента, пока Толстоганова не решила стать матерью, после чего столкнулась с некоторыми проблемами. Ей в течение пяти лет не удавалось забеременеть, поэтому она даже отказывалась от некоторых предложений сниматься в кино. Тем не менее, актрисе удалось достичь поставленной цели, и в браке с первым супругом Андреем Кузичевым родилась дочь Варвара, а позднее и сын Федор. Вторым супругом знаменитости стал актер и режиссер Алексей Агранович, которому она подарила сына Ивана.

Толстоганова призналась, что младшие сыновья стали для нее подарками судьбы, а для рождения старшей дочери ей пришлось приложить немало усилий. Стоит отметить, что актриса часто делится с подписчиками в Instagram снимками со своими детьми, отмечая, что очень гордится наследниками и их успехами в жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла
Дерматолог назвал наиболее эффективные
Пластический хирург показал фото Дарьи
В США женщина практически не может
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу
Компактный кроссовер Renault
Крис Хемсворт рассказал о
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со
Виктория Толстоганова в течение пяти
Анонсирована игра Pokemon Sleep,
NASA: Земле угрожает приближающаяся
В Сети обнародовали первые фото с
Анастасия Стоцкая призналась в давней
Британские медики рассказали, сколько
В России изменились цены на модели
Денис Никифоров назвал причинами
Спорткар Infiniti Q50 предлагается в
Российские ученые научились
Софья Каштанова назвала 4-месячного
Представлен прототип ноутбука с
Названы способные защитить от рака
Площадь новой квартиры Ольги Бузовой
Певицу Сашу Звереву вызвали в школу
Мужчины чаще выбирают поездки
Эксперты рассказали, чем полезны
В Минобороны назвали сроки поступления
Регина Тодоренко готовится к свадьбе с
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен
Ученые доказали, что работа в ночную
Названы опасности воздействия на
Просмотреть все новости