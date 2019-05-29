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Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со скандалом между Платошкиным и Семченко в телестудии

Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал скандал, возникший в студии программы «60 минут» между дипломатом Николаем Платошкиным и гостем студии Александром Семченко. Эксперт считает причиной перепалки между политиками недопонимание.
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со скандалом между Платошкиным и Семченко в телестудии

Платошкин и Семченко вступили в спор, обсуждая возвращение Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Как иронично заметил дипломат, он рад такому исходу, поскольку экс-президент Грузии, где бы ни появился, сеет хайп. Подобное высказывание возмутило Семченко. Он назвал слова оппонента «бредом» и заявил, именно такие «идиоты» разжигают вражду между двумя странами-соседями. Ведущая ток-шоу Ольга Скабеева и другие участники беседы пыталась успокоить аналитиков, но это оказалось безуспешным - Платошкин решил покинуть студию.

Родион Мирошник, занимающий должность советника главы ЛНР, для NationNews прокомментировал высказывания политолога. Эксперт считает, что горячий спор возник из-за недопонимания. Категоричное высказывание дипломата касалось не Украины и народа, а затрагивало бывшее руководство государства. Он подумал, что слова оппонента направлены в адрес украинцев, поэтому так резко отреагировал. Платошкин мог спокойно объяснить свою точку зрения, но ему помешал эмоциональный накал в студии.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:59

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