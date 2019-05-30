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Представлен сенсорный руль-навигатор от Jaguar Land Rover

Компанией Jaguar Land Rover представлен сенсорный руль-навигатор, помогающий водителю ориентироваться в пути. Устройство информирует его о поворотах, автомобильных пробках и необходимости перестроиться на дороге, нагреваясь или охлаждаясь в определённых местах.
Представлен сенсорный руль-навигатор от Jaguar Land Rover

Благодаря этому сенсорный руль-навигатор способствует сохранению человеком максимальной сконцентрированности во время управления транспортным средством. Особенно устройство пригодится, если приходится ехать, например, во время дождя или по гористой местности – то есть когда снижена видимость.

Изначально изменения температуры, посредством которой руль «взаимодействует» с водителем, установлены на 6 ℃, но они настраиваются индивидуально.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:08

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