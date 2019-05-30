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Ученые из США: Высокий уровень холестерина способен приблизить развитие раннего маразма

Научные сотрудники Университета Эмори в США выяснили: высокий уровень холестерина в организме способен приблизить развитие раннего маразма. Ученые считают, что переизбыток вредного вещества в некоторых случаях становится главным фактором появления болезни Альцгеймера.

Ученые из США: Высокий уровень холестерина способен приблизить развитие раннего маразма

Проведенные ранее исследования позволили специалистам установить связь между поздней формой этого опасного расстройства и высоким уровнем "плохого" холестерина. Современной науке пока трудно понять разновидность деменции, развивающейся у людей до 65 лет. Эксперты установили, что данная патология может встречаться у людей с повышенным уровнем холестерина, независимо от того, есть ли у них ген, провоцирующий болезнь, или нет.

Результаты научной работы позволили ученым сделать вывод: минимизировать риск развития маразма или полностью защитить от заболевания может правильное, сбалансированное питание.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:00

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