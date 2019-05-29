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Компактный кроссовер Renault «подловили» на тестах

Компания Renault провела в окрестностях Парижа испытание нового компактного кроссовера, уступающего по размерам моделям Captur и Clio. Фотошпионы «подловили» миникар на тестах и обнародовали его фото в Сети.
Компактный кроссовер Renault «подловили» на тестах

Как предполагают эксперты, французский бренд готовит замену для модели Twingo, поскольку в последнее время наблюдается падение спроса на подобные супермини. Новый кроссовер длиной около 3,8-4 метров может занять освободившуюся нишу. На это место метит и немецкая марка Volkswagen, разрабатывающая автомобиль на базе Polo, а бренд Peugeot к концу 2019-го должен выпустить приемника «сто восьмого» - паркетник 1008.

Не исключено, что новинка Renault вытеснит с позиции популярную в Индии модель Kwid, нацеленную на рынок Европы. О машине, скрытой под плотной камуфляжной пленкой, нельзя сказать, что она действительно является представителем SUV-сегмента. Возможно, французы вывели на тесты концепт легкого коммерческого авто типа мини-Kangoo.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:21

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