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Ухажер Цымбалюк-Романовской предлагал Шаляпину за отказ от нее 10 млн рублей

Прохор Шаляпин и его новая возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз оказались в эпицентре скандала. Бизнесмен Антон Русских заявил, что является любовником избранницы певца и предлагал ему 10 млн отступных. В новом выпуске «На самом деле» пара решила проверить свои чувства.
Ухажер Цымбалюк-Романовской предлагал Шаляпину за отказ от нее 10 млн рублей

Артист и пианистка демонстрирую полную идиллию в отношениях, но, как оказалось, их счастье далеко не безоблачно. Цымбалюк-Романовской всерьез заинтересован состоятельный бизнесмен, который надеется на взаимную любовь. Экс-супруга Армена Джигарханяна якобы сама дала богатому воздыхателю номер телефона на банкете после концерта и уже месяц изменяет с ним Шаляпину.

В студии программы Дмитрия Шепелева Русских заявил, что встречался с певцом и предложил отказаться от невесты за 10 млн рублей и автомобиль. Как утверждает предприниматель, артист согласился, взял презенты, но отступать не спешит. Шаляпин назвал слова соперника клеветой. Он не брал от Русских денег, а на него самого не так давно напали на парковке у дома трое неизвестных, покалечили и забрали ключи от машины. Исполнитель уверен, злоумышленников подослал бизнесмен, преследующий его избранницу.
Ухажер Цымбалюк-Романовской предлагал Шаляпину за отказ от нее 10 млн рублей

Возлюбленная артиста появилась в студии и сразу же заявила, что видит предпринимателя впервые. Цымбалюк-Романовской предложили пройти освидетельствование на детекторе лжи, и оказалось, она не на все вопросы ответила правдиво. Согласно полиграфу, пианистка знакома с Русских и посещала его апартаменты.

Бизнесмен, как показал детектор лжи, никогда не вступал в интимную связь с невестой Шаляпина и не передавал ему деньги. После разоблачения Дмитрий Шепелев выгнал мужчину из студии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:09

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