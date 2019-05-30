Ухажер Цымбалюк-Романовской предлагал Шаляпину за отказ от нее 10 млн рублей

Артист и пианистка демонстрирую полную идиллию в отношениях, но, как оказалось, их счастье далеко не безоблачно. Цымбалюк-Романовской всерьез заинтересован состоятельный бизнесмен, который надеется на взаимную любовь. Экс-супруга Армена Джигарханяна якобы сама дала богатому воздыхателю номер телефона на банкете после концерта и уже месяц изменяет с ним Шаляпину.В студии программы Дмитрия Шепелева Русских заявил, что встречался с певцом и предложил отказаться от невесты за 10 млн рублей и автомобиль. Как утверждает предприниматель, артист согласился, взял презенты, но отступать не спешит. Шаляпин назвал слова соперника клеветой. Он не брал от Русских денег, а на него самого не так давно напали на парковке у дома трое неизвестных, покалечили и забрали ключи от машины. Исполнитель уверен, злоумышленников подослал бизнесмен, преследующий его избранницу.Возлюбленная артиста появилась в студии и сразу же заявила, что видит предпринимателя впервые. Цымбалюк-Романовской предложили пройти освидетельствование на детекторе лжи, и оказалось, она не на все вопросы ответила правдиво. Согласно полиграфу, пианистка знакома с Русских и посещала его апартаменты.Бизнесмен, как показал детектор лжи, никогда не вступал в интимную связь с невестой Шаляпина и не передавал ему деньги. После разоблачения Дмитрий Шепелев выгнал мужчину из студии.