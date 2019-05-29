Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Тогда многих интересовал вопрос, какие именно отношения связывали Филиппа Киркорова и Анастасию Стоцкую: деловые, дружеские или же романтические. Данный вопрос и осветит певица в рамках «Секрета на миллион», а выпуск будет транслироваться по НТВ в ближайшую субботу в 5 часов вечера.Также Анастасия Стоцкая раскроет причину, по которой её сотрудничество с Филиппом Киркоровым прекратилось, и объяснит кажущееся многим сходство её старшего ребёнка с бывшим продюсером.