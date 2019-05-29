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Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая стала героиней нового выпуска телевизионного шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в рамках которого, помимо прочего, призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова. Сейчас певица замужем, она воспитывает двух детей, но именно поп-король российской эстрады сделал артистку звездой, став в 2002 году её продюсером.
Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Тогда многих интересовал вопрос, какие именно отношения связывали Филиппа Киркорова и Анастасию Стоцкую: деловые, дружеские или же романтические. Данный вопрос и осветит певица в рамках «Секрета на миллион», а выпуск будет транслироваться по НТВ в ближайшую субботу в 5 часов вечера.
Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Также Анастасия Стоцкая раскроет причину, по которой её сотрудничество с Филиппом Киркоровым прекратилось, и объяснит кажущееся многим сходство её старшего ребёнка с бывшим продюсером.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:15

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