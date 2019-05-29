Британские медики рассказали, сколько воды нужно пить для снижения развития деменции
Британские медики дали рекомендации, позволяющие снизить риск развития такого негативного явления, как деменция. Они рассказали, сколько воды следует пить ежедневно, чтобы свести к минимуму нарушение работы мозга.
Деменция сопровождается рядом симптомов, ведущих к повреждению головного мозга, вызванному различными патологиями. Современная наука пока не разработала лекарственного препарата, позволяющего избежать деменции, однако, если каждый день пить не меньше 6-8 стаканов воды, риски развития состояния можно существенно минимизировать. В списке экспертов также присутствуют напитки без сахара и обезжиренное молоко.
По словам специалистов, не помешает в этом плане и правильное питание. Сбалансированная диета позволит снизить не только риск появления деменции, а также предотвратить развитие диабета второго типа, инсульта, ожирения и онкологических заболеваний.
Деменция сопровождается рядом симптомов, ведущих к повреждению головного мозга, вызванному различными патологиями. Современная наука пока не разработала лекарственного препарата, позволяющего избежать деменции, однако, если каждый день пить не меньше 6-8 стаканов воды, риски развития состояния можно существенно минимизировать. В списке экспертов также присутствуют напитки без сахара и обезжиренное молоко.
По словам специалистов, не помешает в этом плане и правильное питание. Сбалансированная диета позволит снизить не только риск появления деменции, а также предотвратить развитие диабета второго типа, инсульта, ожирения и онкологических заболеваний.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:06