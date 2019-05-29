Британские медики рассказали, сколько воды нужно пить для снижения развития деменции





Деменция сопровождается рядом симптомов, ведущих к повреждению головного мозга, вызванному различными патологиями. Современная наука пока не разработала лекарственного препарата, позволяющего избежать деменции, однако, если каждый день пить не меньше 6-8 стаканов воды, риски развития состояния можно существенно минимизировать. В списке экспертов также присутствуют напитки без сахара и обезжиренное молоко.По словам специалистов, не помешает в этом плане и правильное питание. Сбалансированная диета позволит снизить не только риск появления деменции, а также предотвратить развитие диабета второго типа, инсульта, ожирения и онкологических заболеваний.