АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Денис Никифоров назвал причинами разрыва отношений с МакSим вспыльчивость и амбициозность

Денис Никифоров в откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым в рамках телешоу «Судьба человека» рассекретил детали своего романа с исполнительницей Максим. Актер считает, что у них с певицей отношения не сложились, поскольку они оба очень вспыльчивые личности и слишком амбициозны.
Денис Никифоров назвал причинами разрыва отношений с МакSим вспыльчивость и амбициозность

Никифоров и МакSим познакомились на съемках ее нового клипа, и между ними сразу же появилась симпатия, переросшая в бурный роман. В ролике есть фрагмент, когда герой записывает номер телефона понравившейся ему девушки, чего не было в первоначальной версии сценария. Знаменитость на площадке попросил контакты Марины Максимовой, и случайно этот момент попал в кадр.

Отношения между двумя талантливыми людьми развивались стремительно. Пара вместе совершила прыжок с парашютом. Роман звезд был ярким и страстным, но Никифоров сомневается, что они смогли бы ужиться под одной крышей. Актер и исполнительница обладают одинаковыми характерами - оба вспыльчивы. Однажды кинозвезда обидел избранницу, заявив, что ему не нравится попса, которой она занимается, так как он предпочитает рок-музыку. Эта фраза и стала «началом конца».

Никифоров признался Корчевникову, его задевало, когда он зарабатывал меньше своей возлюбленной. Актер и сейчас согласен с героем легендарного фильма «Москва слезам не верит», что мужчина должен приносить в дом больше денег. Знаменитость рад, что у них с МакSим дело не дошло до детей, поскольку два амбициозных человека не смогли бы сосуществовать вместе, и ребенку пришлось бы расти без отца.
Денис Никифоров назвал причинами разрыва отношений с МакSим вспыльчивость и амбициозность

Корчевников напомнил гостям студии об одном интервью певицы, где она в числе самых главных мужчин в ее жизни назвала Никифорова. После расставания с возлюбленным МакSим посвятила ему ставшую хитом композицию «Научусь летать».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирована игра Pokemon Sleep,
NASA: Земле угрожает приближающаяся
В Сети обнародовали первые фото с
Анастасия Стоцкая призналась в давней
Британские медики рассказали, сколько
В России изменились цены на модели
Денис Никифоров назвал причинами
Спорткар Infiniti Q50 предлагается в
Российские ученые научились
Софья Каштанова назвала 4-месячного
Представлен прототип ноутбука с
Названы способные защитить от рака
Площадь новой квартиры Ольги Бузовой
Певицу Сашу Звереву вызвали в школу
Мужчины чаще выбирают поездки
Эксперты рассказали, чем полезны
В Минобороны назвали сроки поступления
Регина Тодоренко готовится к свадьбе с
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен
Ученые доказали, что работа в ночную
Названы опасности воздействия на
Дочь Тимати Алиса скопировала образ
Минфин: Во второй половине 2019 года
Ученые узнали, как восстанавливается
Олег Меньшиков может лишиться квартиры
Покупку магазинного фарша сравнили с
В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai
«Душа плачет»: На могиле Юлии Началовой
Исследование: Мужчины берут больничный
Татьяна Котова поделилась с фанатами
Просмотреть все новости