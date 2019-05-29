Денис Никифоров назвал причинами разрыва отношений с МакSим вспыльчивость и амбициозность

Никифоров и МакSим познакомились на съемках ее нового клипа, и между ними сразу же появилась симпатия, переросшая в бурный роман. В ролике есть фрагмент, когда герой записывает номер телефона понравившейся ему девушки, чего не было в первоначальной версии сценария. Знаменитость на площадке попросил контакты Марины Максимовой, и случайно этот момент попал в кадр.Отношения между двумя талантливыми людьми развивались стремительно. Пара вместе совершила прыжок с парашютом. Роман звезд был ярким и страстным, но Никифоров сомневается, что они смогли бы ужиться под одной крышей. Актер и исполнительница обладают одинаковыми характерами - оба вспыльчивы. Однажды кинозвезда обидел избранницу, заявив, что ему не нравится попса, которой она занимается, так как он предпочитает рок-музыку. Эта фраза и стала «началом конца».Никифоров признался Корчевникову, его задевало, когда он зарабатывал меньше своей возлюбленной. Актер и сейчас согласен с героем легендарного фильма «Москва слезам не верит», что мужчина должен приносить в дом больше денег. Знаменитость рад, что у них с МакSим дело не дошло до детей, поскольку два амбициозных человека не смогли бы сосуществовать вместе, и ребенку пришлось бы расти без отца.Корчевников напомнил гостям студии об одном интервью певицы, где она в числе самых главных мужчин в ее жизни назвала Никифорова. После расставания с возлюбленным МакSим посвятила ему ставшую хитом композицию «Научусь летать».