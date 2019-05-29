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В России изменились цены на модели «Пикап» и «Хантер» от УАЗа

В мае в России изменились цены на автомобили «Пикап» и «Хантер» от российского производителя полноприводных микроавтобусов, внедорожников и лёгких грузовиков УАЗ. Одна из комплектаций первой из названных моделей подешевела на 900 рублей, другие - прибавили в стоимости по 10 000.
В России изменились цены на модели «Пикап» и «Хантер» от УАЗа

После корректировки цен «Пикап Максимум», оснащённый 2,7-литровым 150-сильным двигателем, продаётся за 1,185 миллиона рублей. Что касается стандартной версии «Хантер Классик», теперь транспортное средство можно приобрести за 742 000, а «Хантер Экспедиция» оценена в 995 000 рублей. Обе автомодели работают на 2,7-литровых 135-сильных моторах, в качестве трансмиссии используется МКПП.

Согласно статистическим данным, за период 2013-2018 годов в России новые автомобили подорожали в среднем на 60%.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:57

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