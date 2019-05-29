Площадь новой квартиры Ольги Бузовой составляет 140 квадратных метров

Недавно Ольга Бузова приобрела квартиру стоимостью 60 миллионов рублей в элитном жилом комплексе. Звезда еще не делала там ремонт, живет она пока на съемной квартире недалеко от МКАДа. Однако сейчас стало известно, что новое жилье поющей звезды окажется достаточно просторным, ведь она - обладательница площади в 140 квадратных метров, рассказала агент по оформлению сделки о купле квартиры.Известно, что за свои концерты Ольга Бузова получает миллионные гонорары, однако купить недвижимость она смогла только сейчас. Не так давно поющая телеведущая и звезда проекта "Дом-2" купила в Москве квартиру для своего директора, а также родной матери.