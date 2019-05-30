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Лера Кудрявцева показала фанатам "мужскую" версию себя

Лера Кудрявцева показала многочисленным фанатам "мужскую" версию себя. Знаменитая телеведущая с помощью нового приложения для смартфонов решила пофантазировать, как она бы выглядела, если бы была мужчиной.

Лера Кудрявцева показала фанатам "мужскую" версию себя

На кадре в Instagram ведущая популярного шоу "Секрет на миллион" продемонстрировала новый образ с широкими бровями, короткой стрижкой, щетиной, квадратным подбородком, отечностью на лице и небольшими синяками под глазами.
Лера Кудрявцева показала фанатам "мужскую" версию себя

Поклонники Леры Кудрявцевой отреагировали на такой эксперимент звезды телевидения с юмором. По мнению пользователей Сети, знаменитость могла бы быть очень симпатичным мужчиной. В настоящее время 48-летняя Кудрявцева активно отдыхает в Майами с супругом Игорем Макаровым и маленькой дочерью Машей, радуя подписчиков новыми и яркими снимками.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:07

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