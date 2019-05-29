Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж
Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына. Как оказалось, оно весьма необычное для РФ – Джордж.
В Instagram-посте, который Софья Каштанова снабдила фотографией, сделанной во время прогулки с малышом, артистка прорекламировала коляску, приобретённую для ребёнка. По словам знаменитости, ей более всего понравились следующие моменты: просторность, комфортабельность, манёвренность, защита от солнца, экологичность и функциональность данного фирменного устройства.
Софья Каштанова не любит распространяться на счёт своей частной жизни. О том, что актриса родила первенца, стало известно только в марте этого года. Ухаживать за ребёнком знаменитости помогает её мама, проживающая в Мексике.
В Instagram-посте, который Софья Каштанова снабдила фотографией, сделанной во время прогулки с малышом, артистка прорекламировала коляску, приобретённую для ребёнка. По словам знаменитости, ей более всего понравились следующие моменты: просторность, комфортабельность, манёвренность, защита от солнца, экологичность и функциональность данного фирменного устройства.
Софья Каштанова не любит распространяться на счёт своей частной жизни. О том, что актриса родила первенца, стало известно только в марте этого года. Ухаживать за ребёнком знаменитости помогает её мама, проживающая в Мексике.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:23