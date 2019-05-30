Компания SteelSeries представила клавиатуру с магнитными переключателями





Благодаря этим датчикам пользователь может настраивать точку активации, устанавливая ее в диапазоне 0,4-3,6 мм. Новые коммутаторы предусматривают срабатывание, превышающее в пять раз настройки механических переключателей, и отклики, в восемь раз превосходящие по скорости. Это значит, что при желании играть точнее геймер имеет возможность применить самый низкий интервал срабатывания и получить более точное нажатие, а чтобы добиться скорости реакции, нужно поставить высокую точку, и действия станут молниеносными.Клавиатура Apex Pro оснащена OLED-дисплеем, где можно просматривать сообщения и выбирать профили без использования диспетчера ПО. Рядом с экраном имеется колесо управления, позволяющее регулировать воспроизведение музыки. Уникальная игровая гарнитура в стильном корпусе наделена динамическим RGB-освещением каждой клавиши, способным синхронизироваться с другими брендовыми устройствами. Новинка от SteelSeries, оцененная в $200, появится на рынке в начале лета.