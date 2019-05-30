АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Клеймо Шурика в жизни актера Александра Демьяненко
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Компания SteelSeries представила клавиатуру с магнитными переключателями

Компания SteelSeries презентовала игровую клавиатуру Apex Pro, наделенную уникальными возможностями. Новая модель наделена магнитными переключателями OmniPoint.
Компания SteelSeries представила клавиатуру с магнитными переключателями

Благодаря этим датчикам пользователь может настраивать точку активации, устанавливая ее в диапазоне 0,4-3,6 мм. Новые коммутаторы предусматривают срабатывание, превышающее в пять раз настройки механических переключателей, и отклики, в восемь раз превосходящие по скорости. Это значит, что при желании играть точнее геймер имеет возможность применить самый низкий интервал срабатывания и получить более точное нажатие, а чтобы добиться скорости реакции, нужно поставить высокую точку, и действия станут молниеносными.

Клавиатура Apex Pro оснащена OLED-дисплеем, где можно просматривать сообщения и выбирать профили без использования диспетчера ПО. Рядом с экраном имеется колесо управления, позволяющее регулировать воспроизведение музыки. Уникальная игровая гарнитура в стильном корпусе наделена динамическим RGB-освещением каждой клавиши, способным синхронизироваться с другими брендовыми устройствами. Новинка от SteelSeries, оцененная в $200, появится на рынке в начале лета.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания SteelSeries представила
Клеймо Шурика в жизни актера Александра
Астроном NASA: Вселенная может являться
Анфиса Чехова практикует йогу для
Специалисты считают, что интернет
Во Владимире полугодовалая девочка
Памятник стоящего на коленях Николая
Эксперты составили список авто, которые
Медики рассказали о редкой аллергии на
Алёна Водонаева сказала, что никакого
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла
Дерматолог назвал наиболее эффективные
Пластический хирург показал фото Дарьи
В США женщина практически не может
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на шоу
Компактный кроссовер Renault
Крис Хемсворт рассказал о
Советник главы ЛНР объяснил ситуацию со
Виктория Толстоганова в течение пяти
Анонсирована игра Pokemon Sleep,
NASA: Земле угрожает приближающаяся
В Сети обнародовали первые фото с
Анастасия Стоцкая призналась в давней
Британские медики рассказали, сколько
В России изменились цены на модели
Денис Никифоров назвал причинами
Спорткар Infiniti Q50 предлагается в
Российские ученые научились
Софья Каштанова назвала 4-месячного
Представлен прототип ноутбука с
Просмотреть все новости