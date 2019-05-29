Российские ученые научились диагностировать астму с помощью смартфона и дыхания





Научные работники рассказали, что обычно для диагностики астмы и хронической болезни дыхательных путей используется спирометрия. Российские специалисты нашли более простой метод. Происходит это, когда человека делает выход и записывает его на микрофон, а после по характеристикам и продолжительности звука медики определяют патологию.Новая разработка позволяет специалистам проводить удаленную диагностику при помощи оборудования, с которым человек может справиться сам без помощи медиков. Для этого пациенту понадобится обычный смартфон или компьютер с микрофоном, который будет крепиться у рта. Научные работники отметили, что им еще необходимо провести широкие клинические тестирования, для этого опытный образец устройства уже готов. Если все пройдет удачно, новая разработка получит широкое применение.