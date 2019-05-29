Российские ученые научились диагностировать астму с помощью смартфона и дыхания
Российские ученые рассказали о новом методе диагностики астмы и ХОБЛ. Они сообщили, что заболевание можно выявить, проанализировав звуки дыхания с помощью смартфона.
Научные работники рассказали, что обычно для диагностики астмы и хронической болезни дыхательных путей используется спирометрия. Российские специалисты нашли более простой метод. Происходит это, когда человека делает выход и записывает его на микрофон, а после по характеристикам и продолжительности звука медики определяют патологию.
Новая разработка позволяет специалистам проводить удаленную диагностику при помощи оборудования, с которым человек может справиться сам без помощи медиков. Для этого пациенту понадобится обычный смартфон или компьютер с микрофоном, который будет крепиться у рта. Научные работники отметили, что им еще необходимо провести широкие клинические тестирования, для этого опытный образец устройства уже готов. Если все пройдет удачно, новая разработка получит широкое применение.
Научные работники рассказали, что обычно для диагностики астмы и хронической болезни дыхательных путей используется спирометрия. Российские специалисты нашли более простой метод. Происходит это, когда человека делает выход и записывает его на микрофон, а после по характеристикам и продолжительности звука медики определяют патологию.
Новая разработка позволяет специалистам проводить удаленную диагностику при помощи оборудования, с которым человек может справиться сам без помощи медиков. Для этого пациенту понадобится обычный смартфон или компьютер с микрофоном, который будет крепиться у рта. Научные работники отметили, что им еще необходимо провести широкие клинические тестирования, для этого опытный образец устройства уже готов. Если все пройдет удачно, новая разработка получит широкое применение.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:31