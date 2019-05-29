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Российские ученые научились диагностировать астму с помощью смартфона и дыхания

Российские ученые рассказали о новом методе диагностики астмы и ХОБЛ. Они сообщили, что заболевание можно выявить, проанализировав звуки дыхания с помощью смартфона.
Российские ученые научились диагностировать астму с помощью смартфона и дыхания

Научные работники рассказали, что обычно для диагностики астмы и хронической болезни дыхательных путей используется спирометрия. Российские специалисты нашли более простой метод. Происходит это, когда человека делает выход и записывает его на микрофон, а после по характеристикам и продолжительности звука медики определяют патологию.

Новая разработка позволяет специалистам проводить удаленную диагностику при помощи оборудования, с которым человек может справиться сам без помощи медиков. Для этого пациенту понадобится обычный смартфон или компьютер с микрофоном, который будет крепиться у рта. Научные работники отметили, что им еще необходимо провести широкие клинические тестирования, для этого опытный образец устройства уже готов. Если все пройдет удачно, новая разработка получит широкое применение.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:31

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