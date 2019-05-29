Регина Тодоренко готовится к свадьбе с Владом Топаловым

В личном аккаунте в Instagram знаменитости появился новый пост, где Тодоренко запечатлена в бассейне в купальнике белого цвета с воланом от Calzedonia. В руке звезда отечественного шоу-бизнеса держит маленький букет цветов, а в комментариях делится с фанатами радостным известием: "Да! Да! Да! Я выхожу замуж!" В интервью изданию ОК! бывшая звезда "Орла и решки" призналась, что торжество запланировано на июль этого года.Пользователи очень рады за кумира и назвали Топалова и Тодоренко отличной парой. Поклонники артистов пожелали супругам и их маленькому сыну Михаилу счастья. Некоторые комментаторы обратили внимание на фигуру телеведущей, называя ее "морской нимфой" и "супер-женщиной".