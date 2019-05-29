АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что работа в ночную смену не влияет на риск развития рака груди
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Регина Тодоренко готовится к свадьбе с Владом Топаловым

Знаменитая российская телеведущая и блогер Регина Тодоренко недавно официально объявила о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым. Пара узаконила свои отношения в октябре, но отпраздновать торжество решила только сейчас.

Регина Тодоренко готовится к свадьбе с Владом Топаловым

В личном аккаунте в Instagram знаменитости появился новый пост, где Тодоренко запечатлена в бассейне в купальнике белого цвета с воланом от Calzedonia. В руке звезда отечественного шоу-бизнеса держит маленький букет цветов, а в комментариях делится с фанатами радостным известием: "Да! Да! Да! Я выхожу замуж!" В интервью изданию ОК! бывшая звезда "Орла и решки" призналась, что торжество запланировано на июль этого года.

Пользователи очень рады за кумира и назвали Топалова и Тодоренко отличной парой. Поклонники артистов пожелали супругам и их маленькому сыну Михаилу счастья. Некоторые комментаторы обратили внимание на фигуру телеведущей, называя ее "морской нимфой" и "супер-женщиной".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен прототип ноутбука с
Названы способные защитить от рака
Площадь новой квартиры Ольги Бузовой
Певицу Сашу Звереву вызвали в школу
Мужчины чаще выбирают поездки
Эксперты рассказали, чем полезны
В Минобороны назвали сроки поступления
Регина Тодоренко готовится к свадьбе с
В предсказаниях Нострадамуса обнаружен
Ученые доказали, что работа в ночную
Названы опасности воздействия на
Дочь Тимати Алиса скопировала образ
Минфин: Во второй половине 2019 года
Ученые узнали, как восстанавливается
Олег Меньшиков может лишиться квартиры
Покупку магазинного фарша сравнили с
В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai
«Душа плачет»: На могиле Юлии Началовой
Исследование: Мужчины берут больничный
Татьяна Котова поделилась с фанатами
Станислав Садальский рассказал о
Microsoft презентовала новый вариант
Названы 5 привычек, отталкивающих
"Бесконечное восхищение!": Екатерина
Солнечное затмение 100 лет назад стало
Рита Дакота рассказала о своем женатом
Toyota признана самым дорогим
Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева
Эксперты рассказали об изменениях Skoda
В Омской области бездомный зарубил
Просмотреть все новости