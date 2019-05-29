Ученые узнали, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света





Ученые решили выяснить, почему резкие вспышки яркого света не делают глаза млекопитающих менее чувствительными. Оказалось, что причина кроется в молекуле 11-цис-ретиналь, которая использует солнечный свет, перерабатывая визуальные пигменты после того, как атомы реагируют на свет и меняют свою структуру. Спустя короткий промежуток времени молекула возвращается к своей первоначальной форме.Также ученые выяснили, что яркий свет в темноте может ненадолго ослепить человека, чего не происходит в светлое время суток.За весь процесс отвечает ген опсин РГР, что удалось выяснить при помощи тестов с сетчаткой глаза мышей. При отсутствии этого гена глаза реагируют на свет одинаково в темноте и при дневном свете, что приводит к постепенной потере чувствительности глаз. Иными словами, человек без указанного гена при регулярной «атаке» яркого света на глаза со временем лишился бы зрения. Ученые намерены продолжить свое исследование, чтобы установить возможную связь между геном и риском слепоты.