АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Ученые узнали, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света

Ученые из Института глаза Jules Stein UCLA провели исследование с грызунами для того, чтобы выяснить, как зрение восстанавливается после резкой вспышки света. Подробности научной работы описаны в материале Medicalxpress.
Ученые узнали, как восстанавливается зрение после резкой вспышки света

Ученые решили выяснить, почему резкие вспышки яркого света не делают глаза млекопитающих менее чувствительными. Оказалось, что причина кроется в молекуле 11-цис-ретиналь, которая использует солнечный свет, перерабатывая визуальные пигменты после того, как атомы реагируют на свет и меняют свою структуру. Спустя короткий промежуток времени молекула возвращается к своей первоначальной форме.

Также ученые выяснили, что яркий свет в темноте может ненадолго ослепить человека, чего не происходит в светлое время суток.
За весь процесс отвечает ген опсин РГР, что удалось выяснить при помощи тестов с сетчаткой глаза мышей. При отсутствии этого гена глаза реагируют на свет одинаково в темноте и при дневном свете, что приводит к постепенной потере чувствительности глаз. Иными словами, человек без указанного гена при регулярной «атаке» яркого света на глаза со временем лишился бы зрения. Ученые намерены продолжить свое исследование, чтобы установить возможную связь между геном и риском слепоты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минфин: Во второй половине 2019 года
Ученые узнали, как восстанавливается
Олег Меньшиков может лишиться квартиры
Покупку магазинного фарша сравнили с
В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai
«Душа плачет»: На могиле Юлии Началовой
Исследование: Мужчины берут больничный
Татьяна Котова поделилась с фанатами
Станислав Садальский рассказал о
Microsoft презентовала новый вариант
Названы 5 привычек, отталкивающих
"Бесконечное восхищение!": Екатерина
Солнечное затмение 100 лет назад стало
Рита Дакота рассказала о своем женатом
Toyota признана самым дорогим
Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева
Эксперты рассказали об изменениях Skoda
В Омской области бездомный зарубил
Овощи приносят больше пользы мужчинам,
Аглая Тарасова вместе с Анной
Американский психолог уверен, что
Названы странные правила жизни
Россия увеличивает свое присутствие в
Милла Йовович появилась на
Российские ученые создали фильтр,
Ариана Гранде отменила ближайшие
Ученые рассказали о простых и
Сын известной певицы Натали Анатолий
QUKITEL готовит к выпуску смартфон с
Секс-символ российского кино Александр
Просмотреть все новости