Представлен прототип ноутбука с дополнительным экраном Intel Ambient PC
Американским производителем электронных устройств и компонентов для ПК Intel в рамках выставки Computex 2019 был представлен прототип ноутбука с ещё одним OLED-экраном – Ambient PC. Благодаря дополнению пользователь получает возможность читать сообщения и даже управлять рядом функций, не раскрывая гаджет.
Второй дисплей, по сути, является сенсорной панелью, позволяющей управлять курсором, а загнутый на переднюю часть корпуса краешек представляет собой панель уведомлений. Разработчик, демонстрировавший на мероприятии «ноутбук будущего», показал, как на узкую полосу экрана выводить календарь, а также смог управлять оттуда интернет-сервисом Spotify.
По словам инженеров Intel, дополнительный экран является второй компьютерной системой, размещённой в ноутбуке, поскольку его работа опосредована ещё одним процессором Atom. Разработка прототипа Intel Ambient PC длилась 1,5 года. О сроках выхода устройства на рынки пока информации нет.
Второй дисплей, по сути, является сенсорной панелью, позволяющей управлять курсором, а загнутый на переднюю часть корпуса краешек представляет собой панель уведомлений. Разработчик, демонстрировавший на мероприятии «ноутбук будущего», показал, как на узкую полосу экрана выводить календарь, а также смог управлять оттуда интернет-сервисом Spotify.
По словам инженеров Intel, дополнительный экран является второй компьютерной системой, размещённой в ноутбуке, поскольку его работа опосредована ещё одним процессором Atom. Разработка прототипа Intel Ambient PC длилась 1,5 года. О сроках выхода устройства на рынки пока информации нет.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:15