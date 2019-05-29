Астроном NASA: Вселенная может являться голограммой
Вселенная, по мнению помощника директора по научным коммуникациям NASA Мишель Таллер, может являться голограммой. Ключом к тому эксперт называет понимание природы черных дыр.
Эти загадочные объекты часто встречаются в центре галактик и все еще остаются не до конца изученными. Научно существование черных дыр подтвердилось через 100 лет после описания их в работах Карла Шварцшильда и теории относительности Альберта Энштейна. Многие образования до этого времени не зафиксированы. Одно из них удалось запечатлеть системе телескопов Event Horizon Telescope в апреле 2019 года.
Специалист NASA Мишель Таллер, отмечает, что данные области пространства бросают вызов законам физики. Все, попадая в черную дыру, останавливается во времени. На границе объекта, считает астроном, имеется «нечто вроде сферы - двухмерной поверхности, каким-то образом собирающей информацию о том, что оказалось внутри этой загадки». Данное образование может являться голограммой, хранящей секреты Вселенной.
Эти загадочные объекты часто встречаются в центре галактик и все еще остаются не до конца изученными. Научно существование черных дыр подтвердилось через 100 лет после описания их в работах Карла Шварцшильда и теории относительности Альберта Энштейна. Многие образования до этого времени не зафиксированы. Одно из них удалось запечатлеть системе телескопов Event Horizon Telescope в апреле 2019 года.
Специалист NASA Мишель Таллер, отмечает, что данные области пространства бросают вызов законам физики. Все, попадая в черную дыру, останавливается во времени. На границе объекта, считает астроном, имеется «нечто вроде сферы - двухмерной поверхности, каким-то образом собирающей информацию о том, что оказалось внутри этой загадки». Данное образование может являться голограммой, хранящей секреты Вселенной.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 23:05