Астроном NASA: Вселенная может являться голограммой





Эти загадочные объекты часто встречаются в центре галактик и все еще остаются не до конца изученными. Научно существование черных дыр подтвердилось через 100 лет после описания их в работах Карла Шварцшильда и теории относительности Альберта Энштейна. Многие образования до этого времени не зафиксированы. Одно из них удалось запечатлеть системе телескопов Event Horizon Telescope в апреле 2019 года.Специалист NASA Мишель Таллер, отмечает, что данные области пространства бросают вызов законам физики. Все, попадая в черную дыру, останавливается во времени. На границе объекта, считает астроном, имеется «нечто вроде сферы - двухмерной поверхности, каким-то образом собирающей информацию о том, что оказалось внутри этой загадки». Данное образование может являться голограммой, хранящей секреты Вселенной.