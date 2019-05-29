Певицу Сашу Звереву вызвали в школу из-за плохого поведения старшей дочери

Саша Зверева часто делится с подписчиками подробностями из своей личной жизни. Недавно в Instagram исполнительница опубликовала фото своих детей, в комментарии она написала, что в Калифорнии школы работают до 7 июня и по этому ее дети еще учатся. На следующей неделе у Василисы будет выпускной. В США дети отмечают конец учебного года на вечеринках, но старшая дочка знаменитости останется дома, поскольку она наказана. Саша Зверева рассказала, что ее дочка весьма своенравная и поэтому исполнительницу несколько раз вызывали в школу.Также знаменитость сообщила, что у ее сына Макара были проблемы с чтением из-за зрительного восприятия. Сейчас мальчик занимается с педагогом для решения этой проблемы. Подписчики высоко оценили новый пост Саши Зверевой. За несколько часов они оставили более 23 000 лайков.