Певицу Сашу Звереву вызвали в школу из-за плохого поведения старшей дочери
В социальной сети Instagram певица Саша Зверева рассказала своим подписчикам, что ее часто вызывают в школу из-за плохого поведения старшей дочери. Также исполнительница сообщила, что ей пришлось наказать Василису.
Саша Зверева часто делится с подписчиками подробностями из своей личной жизни. Недавно в Instagram исполнительница опубликовала фото своих детей, в комментарии она написала, что в Калифорнии школы работают до 7 июня и по этому ее дети еще учатся. На следующей неделе у Василисы будет выпускной. В США дети отмечают конец учебного года на вечеринках, но старшая дочка знаменитости останется дома, поскольку она наказана. Саша Зверева рассказала, что ее дочка весьма своенравная и поэтому исполнительницу несколько раз вызывали в школу.
Также знаменитость сообщила, что у ее сына Макара были проблемы с чтением из-за зрительного восприятия. Сейчас мальчик занимается с педагогом для решения этой проблемы. Подписчики высоко оценили новый пост Саши Зверевой. За несколько часов они оставили более 23 000 лайков.
Саша Зверева часто делится с подписчиками подробностями из своей личной жизни. Недавно в Instagram исполнительница опубликовала фото своих детей, в комментарии она написала, что в Калифорнии школы работают до 7 июня и по этому ее дети еще учатся. На следующей неделе у Василисы будет выпускной. В США дети отмечают конец учебного года на вечеринках, но старшая дочка знаменитости останется дома, поскольку она наказана. Саша Зверева рассказала, что ее дочка весьма своенравная и поэтому исполнительницу несколько раз вызывали в школу.
Также знаменитость сообщила, что у ее сына Макара были проблемы с чтением из-за зрительного восприятия. Сейчас мальчик занимается с педагогом для решения этой проблемы. Подписчики высоко оценили новый пост Саши Зверевой. За несколько часов они оставили более 23 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:52