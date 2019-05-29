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Татьяна Котова поделилась с фанатами секретами борьбы со стрессом

Известная певица Татьяна Котова решила поделиться с фанатами своими секретами борьбы со стрессом. Об этом знаменитость рассказала в новой публикации в Instagram.
Татьяна Котова поделилась с фанатами секретами борьбы со стрессом

По словам Котовой, в жизни каждого человека присутствует много стрессовых ситуаций. Они могут возникать на работе, в семье, из-за нерешенных задач и множества поступающей информации. Звезде удается успешно справляться со стрессом, а секретами она поделилась с фанатами.

Полноценный сон, по словам Котовой, является одним из главных факторов, помогающих организму бороться со стрессом. Также немаловажными являются прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, но их выполнение обязательно должно приносить удовольствие. Просмотр фильмов и чтение книг помогают переключаться с жизненных проблем, тем самым снимая напряжение, а общение с друзьями и родными позволяет расслабиться и придает сил. В завершение Котова указала на вкусную еду, приносящую удовольствие, что способствует выработке эндорфинов.

Поклонники поблагодарили свою любимицу за советы и принялись делиться собственными в комментариях. За короткое время пост Котовой собрал множество лайков и положительных отзывов от фолловеров.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:56

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