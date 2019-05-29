Татьяна Котова поделилась с фанатами секретами борьбы со стрессом
Известная певица Татьяна Котова решила поделиться с фанатами своими секретами борьбы со стрессом. Об этом знаменитость рассказала в новой публикации в Instagram.
По словам Котовой, в жизни каждого человека присутствует много стрессовых ситуаций. Они могут возникать на работе, в семье, из-за нерешенных задач и множества поступающей информации. Звезде удается успешно справляться со стрессом, а секретами она поделилась с фанатами.
Полноценный сон, по словам Котовой, является одним из главных факторов, помогающих организму бороться со стрессом. Также немаловажными являются прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, но их выполнение обязательно должно приносить удовольствие. Просмотр фильмов и чтение книг помогают переключаться с жизненных проблем, тем самым снимая напряжение, а общение с друзьями и родными позволяет расслабиться и придает сил. В завершение Котова указала на вкусную еду, приносящую удовольствие, что способствует выработке эндорфинов.
Поклонники поблагодарили свою любимицу за советы и принялись делиться собственными в комментариях. За короткое время пост Котовой собрал множество лайков и положительных отзывов от фолловеров.
По словам Котовой, в жизни каждого человека присутствует много стрессовых ситуаций. Они могут возникать на работе, в семье, из-за нерешенных задач и множества поступающей информации. Звезде удается успешно справляться со стрессом, а секретами она поделилась с фанатами.
Полноценный сон, по словам Котовой, является одним из главных факторов, помогающих организму бороться со стрессом. Также немаловажными являются прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, но их выполнение обязательно должно приносить удовольствие. Просмотр фильмов и чтение книг помогают переключаться с жизненных проблем, тем самым снимая напряжение, а общение с друзьями и родными позволяет расслабиться и придает сил. В завершение Котова указала на вкусную еду, приносящую удовольствие, что способствует выработке эндорфинов.
Поклонники поблагодарили свою любимицу за советы и принялись делиться собственными в комментариях. За короткое время пост Котовой собрал множество лайков и положительных отзывов от фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:56