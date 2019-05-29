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В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

Первые истребители 5-го поколения Су-57 поступят в Воздушно-космические силы РФ в конце нынешнего года. Данная информация прозвучала из уст заместителя главы Минобороны страны Алексея Криворучко.
В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

Представитель руководства ведомства отметил, что на КнААЗе (авиационное предприятие, расположенное в городе Комсомольск-на-Амуре) уже всё подготовлено для начала серийного выпуска истребителей.

«Специалисты Минобороны проверили готовность Су-57 и самого завода к запуску данных воздушных судов в серийное производство. Результаты вполне удовлетворили военных», – цитирует Алексея Криворучко издание Argumenti.ru.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:29

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