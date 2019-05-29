В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ
Первые истребители 5-го поколения Су-57 поступят в Воздушно-космические силы РФ в конце нынешнего года. Данная информация прозвучала из уст заместителя главы Минобороны страны Алексея Криворучко.
Представитель руководства ведомства отметил, что на КнААЗе (авиационное предприятие, расположенное в городе Комсомольск-на-Амуре) уже всё подготовлено для начала серийного выпуска истребителей.
Представитель руководства ведомства отметил, что на КнААЗе (авиационное предприятие, расположенное в городе Комсомольск-на-Амуре) уже всё подготовлено для начала серийного выпуска истребителей.
«Специалисты Минобороны проверили готовность Су-57 и самого завода к запуску данных воздушных судов в серийное производство. Результаты вполне удовлетворили военных», – цитирует Алексея Криворучко издание Argumenti.ru.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:29