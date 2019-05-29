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Названы способные защитить от рака продукты

Специалисты напоминают, что нездоровая пища может способствовать развитию рака. Также ученые назвали продукты, способные защитить организм от данного заболевания.
Названы способные защитить от рака продукты

Научные работники советуют больше употреблять овощей, поскольку они содержат компоненты с противогрибковым воздействием. К ним относятся помидоры, брокколи и морковь. Очень полезны цитрусовые, различные фрукты и яблоки, которые обладают свойствами антиоксидантов. Также различные изделия из муки грубого помола или цельного зерна помогут снизить риск развития опухолей. Молочные продукты содержат витамин D, кальций и молочную кислоту, что уменьшает риск рака кишечника.

Специалисты напомнили, к вредным продуктам относятся красное мясо, колбасы, сосиски и полуфабрикаты. Данные продукты пагубно влияет на человеческий организм и содержат вещества, которые способствуют возникновению злокачественных опухолей. Также газированные напитки наносят вред и могут вызвать проблемы с ЖКТ, которые впоследствии могут перерасти в рак.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:07

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