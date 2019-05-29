Названы способные защитить от рака продукты





Научные работники советуют больше употреблять овощей, поскольку они содержат компоненты с противогрибковым воздействием. К ним относятся помидоры, брокколи и морковь. Очень полезны цитрусовые, различные фрукты и яблоки, которые обладают свойствами антиоксидантов. Также различные изделия из муки грубого помола или цельного зерна помогут снизить риск развития опухолей. Молочные продукты содержат витамин D, кальций и молочную кислоту, что уменьшает риск рака кишечника.Специалисты напомнили, к вредным продуктам относятся красное мясо, колбасы, сосиски и полуфабрикаты. Данные продукты пагубно влияет на человеческий организм и содержат вещества, которые способствуют возникновению злокачественных опухолей. Также газированные напитки наносят вред и могут вызвать проблемы с ЖКТ, которые впоследствии могут перерасти в рак.