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Анфиса Чехова практикует йогу для достижения внутренней гармонии и чувства любви

Анфиса Чехова в настоящий момент находится на отдыхе в Турции с мамой и сыном Соломоном. Звезда практикует йогу для достижения внутренней гармонии и чувства любви.
Анфиса Чехова практикует йогу для достижения внутренней гармонии и чувства любви

Чехова опубликовала фото, сделанное во время занятия йогой в гостиничном комплексе, где она отдыхает. Телеведущая отмечает, что в отеле можно посетить специально организованные занятия, однако она предпочитает делать асаны в своем ритме под любимую музыку и без посторонних глаз.

Анфиса Чехова давно увлеклась йогой, она отмечает, что это занятие помогает ей обрести душевную гармонию и покой. Упражнения помогают ей настроиться на позитивный лад и отвлечься от суеты.

Подписчики поддерживают звезду в ее увлечении: «Это здорово, когда есть желание самосовершенствоваться», «Мне тоже нравятся больше индивидуальные занятия», «Йога — это умиротворение и соединение тела и разума». Подписчики поинтересовались, какой йогой она занимается, на что Чехова ответила: «Прекрасной». Очевидно, что это хобби приносит ей огромное удовольствие.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:04

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