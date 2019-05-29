Минфин: Во второй половине 2019 года ставки по ипотекам снизятся





В прошлом году банки РФ выдали рекордное количество ипотечных кредитов, что было связано с относительно низкой ставкой по них, однако с того времени процент систематически рос. Президент России Владимир Путин дал указание снизить ставку по займам на жилье. Сейчас ожидается частичное уменьшение процента на долгосрочный кредит при покупке недвижимости.Кроме этого семьям, у которых есть дети, уже предоставлены специальные условия, позволяющие по более выходным условиям приобрести жилье в кредит. Снижение на 0,3-0,5 процента уже началось в Сбербанке. В перспективе и остальные банки последуют этому примеру, так что вторая половина 2019 года является более оптимальной для оформления ипотеки, заявил Моисеев.