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Минфин: Во второй половине 2019 года ставки по ипотекам снизятся

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что во второй половине 2019 года стоит ожидать снижения ставок по ипотечным займам. Нынешний рост процента он охарактеризовал как временное явление.
Минфин: Во второй половине 2019 года ставки по ипотекам снизятся

В прошлом году банки РФ выдали рекордное количество ипотечных кредитов, что было связано с относительно низкой ставкой по них, однако с того времени процент систематически рос. Президент России Владимир Путин дал указание снизить ставку по займам на жилье. Сейчас ожидается частичное уменьшение процента на долгосрочный кредит при покупке недвижимости.

Кроме этого семьям, у которых есть дети, уже предоставлены специальные условия, позволяющие по более выходным условиям приобрести жилье в кредит. Снижение на 0,3-0,5 процента уже началось в Сбербанке. В перспективе и остальные банки последуют этому примеру, так что вторая половина 2019 года является более оптимальной для оформления ипотеки, заявил Моисеев.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:47

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