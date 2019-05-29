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В Омской области бездомный зарубил топором пенсионерку, отказавшуюся купить у него рыбу

В Тевризском районе Омской области 29-летнего бездомного подозревают в том, что он зарубил топором 83-летнюю пенсионерку, отказавшуюся купить у него рыбу. Тело погибшей обнаружила соцработник, пришедшая навестить женщину.
В Омской области бездомный зарубил топором пенсионерку, отказавшуюся купить у него рыбу

Согласно предварительной картине следствия, мужчина пришёл к пенсионерке с целью продать наловленную в реке рыбу, но получил отказ. Подозреваемый избил гражданку и забрал из дома 5 000 рублей. Потратив деньги на спиртное, он вернулся к потерпевшей и зарубил её топором.

Когда спустя несколько дней мужчина снова возвратился на место преступления, чтобы найти другие сбережения пенсионерки, его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:54

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