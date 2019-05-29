Специалисты считают, что интернет постепенно вытесняет телевидение





Молодежь давно уже преимущественно пользуется интернетом. Во многих молодых семьях и вовсе нет телевизора. Однако, люди старше 45 лет отдают предпочтение более консервативному методу получения информации. Многие люди отмечают, что включают телевизор только «для фона», они не вслушиваются в информацию в процессе того, как занимаются своими делами. По данным Mediascope, в крупных городах России в интернет заходит 75% жителей в день. Телевизор же смотрят ежедневно 70,4% горожан.Это большая угроза телевизионному бизнесу. Многие рекламодатели уже перенаправили свой вектор на интернет. Телеэфир все еще остается самым эффективным средством по охвату аудитории. Однако тенденции развития цифровых технологий говорят о том, что первенство в информационном пространстве в скором времени может перейти интернету.