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Специалисты считают, что интернет постепенно вытесняет телевидение

По данным аналитической компании Mediascope, жители крупных городов больше пользуются интернетом, чем смотрят телевизор. Однако по недельному и месячному охвату аудитории телевидение пока выигрывает у Сети.
Специалисты считают, что интернет постепенно вытесняет телевидение

Молодежь давно уже преимущественно пользуется интернетом. Во многих молодых семьях и вовсе нет телевизора. Однако, люди старше 45 лет отдают предпочтение более консервативному методу получения информации. Многие люди отмечают, что включают телевизор только «для фона», они не вслушиваются в информацию в процессе того, как занимаются своими делами. По данным Mediascope, в крупных городах России в интернет заходит 75% жителей в день. Телевизор же смотрят ежедневно 70,4% горожан.

Это большая угроза телевизионному бизнесу. Многие рекламодатели уже перенаправили свой вектор на интернет. Телеэфир все еще остается самым эффективным средством по охвату аудитории. Однако тенденции развития цифровых технологий говорят о том, что первенство в информационном пространстве в скором времени может перейти интернету.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 21:03

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