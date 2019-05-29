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Покупку магазинного фарша сравнили с «русской рулеткой»

Эксперты сравнивают покупку мясного фарша в магазине с «русской рулеткой». Специалисты Роскачества, проверив образцы продукта 17 самых популярных марок, смогли подтвердить качество лишь одного из них.
Покупку магазинного фарша сравнили с «русской рулеткой»

Во всех пробах фарша, кроме «Домашнего» от «Хорошего вкуса», обнаружили опасные бактерии, вызывающие заболевание листериоз. В образцах продукта, изготовленного фирмами «Рестория» и «Арианта», нашли антибиотики. Результаты исследования прокомментировал для Nation News Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Эксперт назвал магазинный фарш опасным продуктом, которым можно не только отравиться, иногда употребление этого мясного полуфабриката приводит к летальному исходу из-за вырабатывающихся в нем бактерий ботулизма. Часто производители добавляют в продукт антибиотики, чтобы продлить срок его хранения. Данные препараты могут вызвать аллергию или нарушить работу кишечника.

Приобретение запакованного фарша Шапкин сравнил с «русской рулеткой». Человек, покупая полуфабрикат, очень рискует здоровьем, поскольку не знает, сколько времени он хранился и в каких условиях. Специалист рекомендует потратить немного времени и приготовить фарш дома.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:25

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