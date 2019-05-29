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В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai Creta нового поколения без камуфляжа

В Сети опубликован снимок автомобиля Hyundai Creta нового поколения, который был замечен во время тест-драйва в Южной Корее. На этот раз транспортное средство не имело камуфляжа, что позволило более подробно рассмотреть экстерьер.
В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai Creta нового поколения без камуфляжа

Автомобиль имеет измененную радиаторную решетку с горизонтальными вставками, увеличенные боковые зеркала, а также изменения коснулись задних фонарей, которые объединили накладкой со светодиодным повторителем. ТБазовая комплектация модели лишена большого сенсора в салоне.

Увеличились габариты новинки по сравнению с предыдущей моделью: колесная база выросла на 20 миллиметров, высота и ширина - на 10 миллиметров, а длина - на 30. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом. Также в комплектациях будут доступны: экологичная версия 1-литрового бензинового 120-сильного турбированного двигателя и дизельный 1,5 литровый мотор.

Предполагается, что в магазины новинка поступит уже во второй половине этого года. Стоимость базовой версии составит примерно 940 тысяч рублей. Однако в России продажи стартуют не раньше 2021 года.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:18

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