В Сеть попал снимок автомобиля Hyundai Creta нового поколения без камуфляжа





Автомобиль имеет измененную радиаторную решетку с горизонтальными вставками, увеличенные боковые зеркала, а также изменения коснулись задних фонарей, которые объединили накладкой со светодиодным повторителем. ТБазовая комплектация модели лишена большого сенсора в салоне.Увеличились габариты новинки по сравнению с предыдущей моделью: колесная база выросла на 20 миллиметров, высота и ширина - на 10 миллиметров, а длина - на 30. Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом. Также в комплектациях будут доступны: экологичная версия 1-литрового бензинового 120-сильного турбированного двигателя и дизельный 1,5 литровый мотор.Предполагается, что в магазины новинка поступит уже во второй половине этого года. Стоимость базовой версии составит примерно 940 тысяч рублей. Однако в России продажи стартуют не раньше 2021 года.