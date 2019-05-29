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Названы опасности воздействия на человека шума

Учёными из США названы опасности воздействия на человека шума, и временная потеря слуха в данном перечне – далеко не самое серьёзное. Звуковые раздражители окружают современного человека повсюду – и дома, и в общественных местах.
Названы опасности воздействия на человека шума

Между тем это чревато сбоями в работе систем организма, подчёркивают специалисты. Постоянно поддаваясь воздействию шума, человек становится раздражительным, у него учащается сердцебиение, поднимается уровень стресса, который сегодня считают одним из основных «виновников» нарушения здоровья. Кроме того, из-за регулярного воздействия на человека громких звуков он начинает хуже мыслить и медленно принимать решения.

Специалисты рекомендуют для собственной защиты от шума, в первую очередь, приобрести беруши и использовать их при первой же необходимости – например, во время посещения спортивных мероприятий. Также не стоит стесняться просить персонал кафетерия делать временами музыку тише. Кардинальным решением может стать даже переезд из шумного района в более спокойный.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:03

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