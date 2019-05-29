Microsoft презентовала новый вариант игровой мышки IntelliMouse Pro
Корпорация Microsoft презентовала новый вариант игровой мышки IntelliMouse Pro. Речь идет об усовершенствованной классической модели IntelliMouse Explorer, представленной в 2017 году.
Новое устройство внешне не отличается от оригинала, но может похвастаться такими особенностями как улучшенный ход кнопок, текстурная отделка, оплетка кабеля и модернизированный сенсор. IntelliMouse Pro будет удобным вариантом не только для работы, но и станет отличным решением для любителей компьютерных игр.
Девайс от Microsoft презентован как геймерская мышь. Сенсор имеет разрешение 16 тысяч DPI, а частота обновления может достигать 12 тысяч кадров в секунду. Пользователи имеют возможность самостоятельно настраивать три кнопки из пяти имеющихся. Разработка будет представлена в белом и черном цвете.
IntelliMouse Pro уже могут приобрести жители Соединенных Штатов. В следующем месяце мышка поступит на рынки Европы и регионов Азии. Стандартный вариант доступен за 40 долларов, а более продвинутый девайс для геймеров можно будет приобрести за 60 долларов.
Новое устройство внешне не отличается от оригинала, но может похвастаться такими особенностями как улучшенный ход кнопок, текстурная отделка, оплетка кабеля и модернизированный сенсор. IntelliMouse Pro будет удобным вариантом не только для работы, но и станет отличным решением для любителей компьютерных игр.
Девайс от Microsoft презентован как геймерская мышь. Сенсор имеет разрешение 16 тысяч DPI, а частота обновления может достигать 12 тысяч кадров в секунду. Пользователи имеют возможность самостоятельно настраивать три кнопки из пяти имеющихся. Разработка будет представлена в белом и черном цвете.
IntelliMouse Pro уже могут приобрести жители Соединенных Штатов. В следующем месяце мышка поступит на рынки Европы и регионов Азии. Стандартный вариант доступен за 40 долларов, а более продвинутый девайс для геймеров можно будет приобрести за 60 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:48