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Microsoft презентовала новый вариант игровой мышки IntelliMouse Pro

Корпорация Microsoft презентовала новый вариант игровой мышки IntelliMouse Pro. Речь идет об усовершенствованной классической модели IntelliMouse Explorer, представленной в 2017 году.

Microsoft презентовала новый вариант игровой мышки IntelliMouse Pro

Новое устройство внешне не отличается от оригинала, но может похвастаться такими особенностями как улучшенный ход кнопок, текстурная отделка, оплетка кабеля и модернизированный сенсор. IntelliMouse Pro будет удобным вариантом не только для работы, но и станет отличным решением для любителей компьютерных игр.

Девайс от Microsoft презентован как геймерская мышь. Сенсор имеет разрешение 16 тысяч DPI, а частота обновления может достигать 12 тысяч кадров в секунду. Пользователи имеют возможность самостоятельно настраивать три кнопки из пяти имеющихся. Разработка будет представлена в белом и черном цвете.

IntelliMouse Pro уже могут приобрести жители Соединенных Штатов. В следующем месяце мышка поступит на рынки Европы и регионов Азии. Стандартный вариант доступен за 40 долларов, а более продвинутый девайс для геймеров можно будет приобрести за 60 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:48

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