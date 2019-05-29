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Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы

Один из представителей Хамовнического суда в интервью "СтарХиту" рассказал, Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы. Стало известно, что на жилплощадь актера претендует бывшая хозяйка.
Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы

Женщина претендует на часть квартиры площадью 171 квадратных метров, которая принадлежит Олегу Меньшикову. В учреждении рассказали, что жилье было приобретено экс-владелицей в браке с ее мужем, а после расторжения брака они не делили имущество. Сейчас женщина узнала, что бывший муж скончался в 1998 году, а квартира была продана в 2005 году актеру Олегу Меньшикову. Теперь она просит аннулировать договор купли-продажи и вернуть ей половину квартиры.
Олег Меньшиков может лишиться квартиры в центре Москвы

Судебные разбирательства между знаменитостью и бывшей владелицей жилищной площади тянутся с 2018 года. По предварительной информации, пока что суд на стороне знаменитого актера, который ни разу не присутствовал на заседаниях. Однако женщина не намерена отступать и верит, что справедливость восторжествует.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:33

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