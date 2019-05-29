«Душа плачет»: На могиле Юлии Началовой «замироточил» крест
Юлия Началова умерла более двух месяцев назад, однако слухи вокруг ее имени не утихают. На днях появилась информация, что крест на могиле знаменитости «замироточил».
Место захоронения артистки посещает много людей. Поклонники приходят поговорить с Началовой и уверены, она их слышит. Часто на могиле звезды видят странных личностей, которые приносят воду и крема, чтобы «зарядить» их. Колдуны уверяют, что эти средства способны излечить от диабета и подагры.
Недавно работники кладбища, где похоронена Началова, сообщили журналистам, что крест на ее могиле замироточил – на нем заметили благоухающие маслянистые капли. Фанаты певицы сразу же заговорили о «знаке свыше», указывающем, что ее «душа плачет». Однако эксперты утверждают, здесь нет ничего сверхъестественного, просто на кресте проступила смола. Такое случается, когда свежая древесина оказывается под палящими лучами солнца.
Место захоронения артистки посещает много людей. Поклонники приходят поговорить с Началовой и уверены, она их слышит. Часто на могиле звезды видят странных личностей, которые приносят воду и крема, чтобы «зарядить» их. Колдуны уверяют, что эти средства способны излечить от диабета и подагры.
Недавно работники кладбища, где похоронена Началова, сообщили журналистам, что крест на ее могиле замироточил – на нем заметили благоухающие маслянистые капли. Фанаты певицы сразу же заговорили о «знаке свыше», указывающем, что ее «душа плачет». Однако эксперты утверждают, здесь нет ничего сверхъестественного, просто на кресте проступила смола. Такое случается, когда свежая древесина оказывается под палящими лучами солнца.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:11