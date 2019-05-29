«Душа плачет»: На могиле Юлии Началовой «замироточил» крест





Место захоронения артистки посещает много людей. Поклонники приходят поговорить с Началовой и уверены, она их слышит. Часто на могиле звезды видят странных личностей, которые приносят воду и крема, чтобы «зарядить» их. Колдуны уверяют, что эти средства способны излечить от диабета и подагры.Недавно работники кладбища, где похоронена Началова, сообщили журналистам, что крест на ее могиле замироточил – на нем заметили благоухающие маслянистые капли. Фанаты певицы сразу же заговорили о «знаке свыше», указывающем, что ее «душа плачет». Однако эксперты утверждают, здесь нет ничего сверхъестественного, просто на кресте проступила смола. Такое случается, когда свежая древесина оказывается под палящими лучами солнца.