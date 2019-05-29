Станислав Садальский рассказал о прототипе Верещагина из «Белого солнца пустыни»

Станислав Садальский поделился со своими подписчиками интересной историей о поручике Михаиле Дмитриевиче Поспеловом, который служил на границе с Персией. Он был настолько предан своей службе, что даже после смены власти продолжил бороться с контрабандистами своими силами.Нельзя не отметить внешнее сходство прототипа и героя фильма. Различие между ними только в цвете волос - реальный поручик был рыжеволосым. Многие факты из жизни Поспелова нашли свое отражение в фильме. Даже дом Верещагина сценарист скопировал с усадьбы, принадлежащей его прототипу.Михаил Дмитриевич Поспелов дожил до 60-х годов и умер незадолго до выхода фильма на экраны. Вдохновившись его примером, внук и правнук тоже посвятили свои жизни служению Родине.Этот пример Станислав Садальский привел, желая поздравить пограничников с их профессиональным праздником. Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что читать публикации артиста всегда интересно и познавательно.