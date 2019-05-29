Россия увеличивает свое присутствие в Арктическом регионе
Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский рассказал в своей статье, что Россия увеличивает свое присутствие в Арктическом регионе. Это позитивно скажется на развитии судоходства с учетом изменения климата.
По мнению Леонида Бершидского, пока США ожидают глобального потепления и только строят свои планы, Россия вплотную занялась освоением Арктического водного пространства. Президент РФ Владимир Путин сделал правильную ставку на быстрое изменение климата и уже пустил ряд новых ледоколов по Арктике. Это позволило увеличить количество прохождений товарных кораблей на протяжение всего года.
Ранее из-за льда в этом районе было возможно пройти лишь в сезон. Однако глобальное потепление позволило при помощи ледоколов делать это на протяжение всего года. Северный морской путь позволяет ускорить доставку груза на две недели в сравнении с путем через Суэцкий канал. Благодаря этому уже в 2018 году России удалось вдвое увеличить объём поставленных товаров через Арктику. К 2024 году Кремль планирует увеличить этот показатель еще в четыре раза.
США крайне обеспокоены этой ситуацией, поскольку в данный момент уже не реально составить конкуренцию России в Арктике, поэтому она будет иметь монополию на судоходство, что позитивно скажется на экономике страны, сообщает издание "ПолитЭксперт".
По мнению Леонида Бершидского, пока США ожидают глобального потепления и только строят свои планы, Россия вплотную занялась освоением Арктического водного пространства. Президент РФ Владимир Путин сделал правильную ставку на быстрое изменение климата и уже пустил ряд новых ледоколов по Арктике. Это позволило увеличить количество прохождений товарных кораблей на протяжение всего года.
Ранее из-за льда в этом районе было возможно пройти лишь в сезон. Однако глобальное потепление позволило при помощи ледоколов делать это на протяжение всего года. Северный морской путь позволяет ускорить доставку груза на две недели в сравнении с путем через Суэцкий канал. Благодаря этому уже в 2018 году России удалось вдвое увеличить объём поставленных товаров через Арктику. К 2024 году Кремль планирует увеличить этот показатель еще в четыре раза.
США крайне обеспокоены этой ситуацией, поскольку в данный момент уже не реально составить конкуренцию России в Арктике, поэтому она будет иметь монополию на судоходство, что позитивно скажется на экономике страны, сообщает издание "ПолитЭксперт".
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:25