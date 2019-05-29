Исследование: Мужчины берут больничный или отгулы реже женщин
Мужчины, как показало новое исследование, берут отгулы или больничный намного реже, чем женщины. Представительницы прекрасного пола могут отпроситься с работы из-за стресса или расставания с возлюбленным.
Около 60% участников исследования считают, что нет причин уходить на больничный, если навалилась усталость. Мужчины, как оказалось, чаще женщин отказываются от отдыха по причине болезни и продолжают посещать работу даже в случае, когда такой отпуск может быть одобрен врачом. Примерно 30% респондентов заявили, что иногда лучше остаться дома при легком недуге.
Из всех опрошенных 2,5% уход на больничный, независимо от обстоятельств, назвали нормальным явлением. Для женщин поводом отпроситься с работы может стать расставание с избранником или стресс.
Около 60% участников исследования считают, что нет причин уходить на больничный, если навалилась усталость. Мужчины, как оказалось, чаще женщин отказываются от отдыха по причине болезни и продолжают посещать работу даже в случае, когда такой отпуск может быть одобрен врачом. Примерно 30% респондентов заявили, что иногда лучше остаться дома при легком недуге.
Из всех опрошенных 2,5% уход на больничный, независимо от обстоятельств, назвали нормальным явлением. Для женщин поводом отпроситься с работы может стать расставание с избранником или стресс.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:04