Исследование: Мужчины берут больничный или отгулы реже женщин





Около 60% участников исследования считают, что нет причин уходить на больничный, если навалилась усталость. Мужчины, как оказалось, чаще женщин отказываются от отдыха по причине болезни и продолжают посещать работу даже в случае, когда такой отпуск может быть одобрен врачом. Примерно 30% респондентов заявили, что иногда лучше остаться дома при легком недуге.Из всех опрошенных 2,5% уход на больничный, независимо от обстоятельств, назвали нормальным явлением. Для женщин поводом отпроситься с работы может стать расставание с избранником или стресс.