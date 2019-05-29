Названы 5 привычек, отталкивающих любимых людей





Специалисты советуют во время общения с любимым человеком окрашивать в негативный оттенок не более 20 % сказанного. В то же время часто в семьях данное соотношение противоположно, и это разрушает чувства людей друг к другу. Вторая привычка, способная заставить человека разлюбить своего избранника, – это отсутствие со стороны того сопереживания и поддержки в трудную минуту.Третье, что разрушает любовь, это неимение во взаимоотношениях равноправия в спорах. Если один из супругов чувствует, что второй постоянно навязывает ему свою позицию и не желает слушать его точку зрения в конфликтных ситуациях, то со временем начинает уходить в себя и отдаляется от партнёра.Безразличие к просьбам своей «половинки», в том числе и в интимном плане, – четвёртая причина разлада в семье. Завершает список чрезмерное увлечение гаджетами.