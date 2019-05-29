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Названы 5 привычек, отталкивающих любимых людей

Психологами из США названы 5 привычек, отталкивающих любимых людей. На первом месте – критика партнёра.
Названы 5 привычек, отталкивающих любимых людей

Специалисты советуют во время общения с любимым человеком окрашивать в негативный оттенок не более 20 % сказанного. В то же время часто в семьях данное соотношение противоположно, и это разрушает чувства людей друг к другу. Вторая привычка, способная заставить человека разлюбить своего избранника, – это отсутствие со стороны того сопереживания и поддержки в трудную минуту.

Третье, что разрушает любовь, это неимение во взаимоотношениях равноправия в спорах. Если один из супругов чувствует, что второй постоянно навязывает ему свою позицию и не желает слушать его точку зрения в конфликтных ситуациях, то со временем начинает уходить в себя и отдаляется от партнёра.

Безразличие к просьбам своей «половинки», в том числе и в интимном плане, – четвёртая причина разлада в семье. Завершает список чрезмерное увлечение гаджетами.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:40

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