Российские ученые создали фильтр, который отделяет воду от дизельного топлива





Согласно заявлению доцента кафедры технологических и транспортных машин Леонида Новопашина, новая технология способна отделить до 99 процентов воды из дизельного топлива. Это позволит увеличить продолжительность службы всех деталей и механизмов двигателя, поскольку на него в меньшей степени будет воздействовать окислитель. Кроме этого устройство может использоваться много раз, поскольку для его очистки достаточно промыть его в противоположном потоке. Специальная мембрана не пропускает воду в дизельный двигатель и собирает её в отдельный контейнер.Технология уже была запатентована и сейчас проводятся дальнейшие разработки для удешевления стоимости устройства и упрощения технической части. Разработчики убеждают, что прибор поможет значительно сэкономить на эксплуатации всей дизельной техники. Однако пока нет информации о поступлении продукта на рынок. Также отсутствуют данные дате официального релиза и стоимости устройства.