Российские ученые создали фильтр, который отделяет воду от дизельного топлива
Ученые из Уральского государственного аграрного университета создали мембрану, которая способна фильтровать воду из дизельного топлива. Технология позволит продлить срок службы двигателя.
Согласно заявлению доцента кафедры технологических и транспортных машин Леонида Новопашина, новая технология способна отделить до 99 процентов воды из дизельного топлива. Это позволит увеличить продолжительность службы всех деталей и механизмов двигателя, поскольку на него в меньшей степени будет воздействовать окислитель. Кроме этого устройство может использоваться много раз, поскольку для его очистки достаточно промыть его в противоположном потоке. Специальная мембрана не пропускает воду в дизельный двигатель и собирает её в отдельный контейнер.
Технология уже была запатентована и сейчас проводятся дальнейшие разработки для удешевления стоимости устройства и упрощения технической части. Разработчики убеждают, что прибор поможет значительно сэкономить на эксплуатации всей дизельной техники. Однако пока нет информации о поступлении продукта на рынок. Также отсутствуют данные дате официального релиза и стоимости устройства.
Согласно заявлению доцента кафедры технологических и транспортных машин Леонида Новопашина, новая технология способна отделить до 99 процентов воды из дизельного топлива. Это позволит увеличить продолжительность службы всех деталей и механизмов двигателя, поскольку на него в меньшей степени будет воздействовать окислитель. Кроме этого устройство может использоваться много раз, поскольку для его очистки достаточно промыть его в противоположном потоке. Специальная мембрана не пропускает воду в дизельный двигатель и собирает её в отдельный контейнер.
Технология уже была запатентована и сейчас проводятся дальнейшие разработки для удешевления стоимости устройства и упрощения технической части. Разработчики убеждают, что прибор поможет значительно сэкономить на эксплуатации всей дизельной техники. Однако пока нет информации о поступлении продукта на рынок. Также отсутствуют данные дате официального релиза и стоимости устройства.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:14