Рита Дакота рассказала о своем женатом ухажере

Рита Дакота опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором поделилась с подписчиками своим мнением относительно отношений с женатыми мужчинами. По ее словам, недавно в ее жизни появился поклонник, который всячески старался расположить звезду к себе. Вначале она даже не обратила на него внимания, но молодой человек был настойчив и добивался общения, оказывая различные знаки внимания. Певица практически согласилась пойти с ухажером на свидание, как вдруг узнала, что он состоит в браке.Она прекратила свое общение и высказалась по поводу подобного поведения со стороны мужчины крайне негативно. Певица отмечает, что человек работает с ней в одной сфере и должен был быть осведомлен о ее моральных принципах и жизненных взглядах. Несмотря на этот неприятный эпизод, артистка все же надеется, что порядочные мужчины еще остались, и она сможет такого повстречать.